Ноги врут реже, чем глаза: пять сигналов, которые ты не замечаешь

Педикюр — это не просто про ухоженность. Настоящие мастера читают стопы как карту: по состоянию кожи, форме пальцев и ногтей они понимают, в какой обуви ты ходишь, чем занимаешься и даже есть ли у тебя проблемы со здоровьем.
Тесная обувь оставляет следы — слойщиеся ногти, искривлённые пальцы, выпирающая косточка. Если стопа сильно пронирует (заваливается внутрь), это тоже заметно. Обувь с узким носком и высокими каблуками со временем вызывает деформацию пальцев, особенно если носить её часто. А плоские балетки могут провоцировать боли в пятке и развитие плантарного фасциита из-за отсутствия поддержки свода.
Скалолазы, бегуны, теннисисты и балерины — у всех свой "почерк" на стопах. Повреждённые ногти, синяки на больших пальцах, утолщения и отслоение ногтевой пластины — всё это результат регулярной нагрузки и давления.
Если человек проводит много времени на ногах, стопа становится шире и расплывчатее. Такое часто бывает у поваров, курьеров, медиков и официантов — профессий, где почти не сидят.
И высокая шпилька, и плоская подошва могут испортить форму стопы. Узкие носы сдавливают пальцы, создавая эффект "молотка", когда они остаются согнутыми даже после снятия обуви. А балетки при ежедневной носке перегружают пятку и усиливают риск воспалений.
Очень сухая кожа, трещины, быстрорастущие мозоли и сниженная чувствительность могут быть тревожными симптомами. Особенно часто эти признаки наблюдаются у людей с диабетом — при нём ухудшается кровообращение и заживление происходит медленнее.
Педикю́р (от фр. pédicure, далее от лат. pedis — «нога» и cūra — «уход», «забота») — специальный уход за пальцами ног (например, удаление мозолей, полировка ногтей) или покрытие ногтей лаком.
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