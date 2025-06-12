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Ноги врут реже, чем глаза: пять сигналов, которые ты не замечаешь

2:06
Моя семья » Красота и стиль

Педикюр — это не просто про ухоженность. Настоящие мастера читают стопы как карту: по состоянию кожи, форме пальцев и ногтей они понимают, в какой обуви ты ходишь, чем занимаешься и даже есть ли у тебя проблемы со здоровьем.

Маникюр розовый
Фото: Designed be Freepik by kroshka-nastya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Маникюр розовый

1. Обувь, которая всё испортила

Тесная обувь оставляет следы — слойщиеся ногти, искривлённые пальцы, выпирающая косточка. Если стопа сильно пронирует (заваливается внутрь), это тоже заметно. Обувь с узким носком и высокими каблуками со временем вызывает деформацию пальцев, особенно если носить её часто. А плоские балетки могут провоцировать боли в пятке и развитие плантарного фасциита из-за отсутствия поддержки свода.

2. Спорт, который оставляет отметины

Скалолазы, бегуны, теннисисты и балерины — у всех свой "почерк" на стопах. Повреждённые ногти, синяки на больших пальцах, утолщения и отслоение ногтевой пластины — всё это результат регулярной нагрузки и давления.

3. Работа, которую видно по форме стопы

Если человек проводит много времени на ногах, стопа становится шире и расплывчатее. Такое часто бывает у поваров, курьеров, медиков и официантов — профессий, где почти не сидят.

4. Скованные каблуками (и балетками)

И высокая шпилька, и плоская подошва могут испортить форму стопы. Узкие носы сдавливают пальцы, создавая эффект "молотка", когда они остаются согнутыми даже после снятия обуви. А балетки при ежедневной носке перегружают пятку и усиливают риск воспалений.

5. Признаки проблем со здоровьем

Очень сухая кожа, трещины, быстрорастущие мозоли и сниженная чувствительность могут быть тревожными симптомами. Особенно часто эти признаки наблюдаются у людей с диабетом — при нём ухудшается кровообращение и заживление происходит медленнее.

Уточнения

Педикю́р (от фр. pédicure, далее от лат. pedis — «нога» и cūra — «уход», «забота») — специальный уход за пальцами ног (например, удаление мозолей, полировка ногтей) или покрытие ногтей лаком. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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