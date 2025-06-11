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Секрет идеальной кожи раскрыт — шесть шагов вечернего ухода, которые реально работают

2:23
Моя семья » Красота и стиль

Если вы хотите просыпаться с сияющей, отдохнувшей кожей — начните с правильного вечернего ухода. Ночью запускаются процессы восстановления, и именно в это время кожа максимально восприимчива к активным ингредиентам. Но чтобы всё сработало, важно действовать по чёткому алгоритму. Мы подготовили для вас простой, но эффективный чек-лист, который поможет превратить вечерний ритуал в настоящее спа.

Пенка для умывания
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Пенка для умывания

1. Снятие макияжа — первый и главный шаг

Не ложитесь спать с макияжем! Даже самая дорогая сыворотка не спасёт кожу, если вы не удалите пудру, тон и тушь. Используйте мицеллярную воду, гидрофильное масло или пенку — средство подбирается под тип кожи.

2. Очищение — больше, чем просто умывание

После снятия макияжа важно глубоко очистить кожу. Гель или пенка завершат этап удаления загрязнений и подготовят лицо к следующим шагам. Не забывайте про мягкое отшелушивание 2–3 раза в неделю.

3. Тонизирование — баланс и увлажнение

Тоник восстанавливает pH-баланс кожи и помогает активным компонентам из последующих средств проникать глубже. Выбирайте формулы без спирта и с увлажняющими компонентами.

4. Активные средства — сыворотки и эссенции

Вечер — идеальное время для антивозрастных и восстанавливающих средств. Ретинол, ниацинамид, пептиды, кислоты — подбирайте то, что подходит именно вам.

5. Увлажнение и питание — завершающий барьер

Хороший ночной крем — как защитное одеяло для кожи. Он сохраняет влагу, питает и помогает восстановлению. Не забудьте про зону шеи и декольте!

6. Уход за губами и глазами

Деликатные зоны требуют особого внимания. Ночной бальзам для губ и крем вокруг глаз помогут проснуться без сухости и отёков.

Идеальный вечерний уход — это не сложная наука, а чёткая последовательность шагов. Отдавая себе всего 10–15 минут каждый вечер, вы инвестируете в красоту и здоровье кожи. Составьте свой чек-лист и сделайте уход приятной привычкой!

Уточнения

Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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