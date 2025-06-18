Ферритин: тренд сезона или реальная необходимость? Разбираемся, почему все сдают этот анализ

5:07 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Анализ на ферритин — один из самых обсуждаемых медицинских тестов последних лет. Он ворвался в соцсети, собрав тысячи просмотров и постов под хэштегами "ферритин" и "дефицит железа". Однако, что скрывается за этим трендом и почему стоит подходить к нему с осторожностью?

Фото: Designed be Freepik by freepik is licensed under Public domian Девушка в платье

Что такое ферритин и зачем его измерять

Ферритин — это белок, который играет важнейшую роль в хранении железа в организме. Он аккумулирует этот элемент, чтобы при необходимости высвободить его для образования эритроцитов, нормальной работы щитовидной железы, поддержания иммунитета и роста волос. Но ферритин не измеряет уровень железа в крови, он лишь показывает запасы этого элемента в организме.

Когда запасы железа начинают истощаться, могут развиваться два состояния: латентный железодефицит, при котором дефицит железа ещё не нарушил нормальный уровень гемоглобина, и железодефицитная анемия, которая характеризуется снижением уровня железа не только в запасах, но и в крови, костном мозге и тканях организма.

Анализ на ферритин помогает оценить, насколько ваш организм обеспечен запасами железа, что может предотвратить развитие анемии.

Как этот анализ стал трендом

Тренд на ферритин возник не на пустом месте. Он стал отражением реальной проблемы, с которой сталкивается всё больше людей: усталость, выпадение волос, ухудшение состояния кожи — все эти симптомы характерны для железодефицитной анемии. Особенно после пандемии COVID-19, когда у некоторых людей из-за вируса нарушился обмен железа, проблема стала более острой.

К тому же, современный образ жизни — несбалансированное питание, стресс и чрезмерное потребление кофе — способствует дефициту железа. Врачи всё чаще рекомендуют этот анализ как часть профилактических обследований. В результате, ферритин стал настоящим трендом, но только в соцсетях и среди тех, кто привык искать быстрые решения своих проблем в интернете.

Когда стоит сдавать анализ на ферритин

Анализ на ферритин имеет ключевое значение, когда возникают подозрения на дефицит железа. Врач порекомендует сдать его, если есть признаки, такие как:

Постоянная усталость и слабость.

Ломкость и выпадение волос, тусклая кожа.

Частые головокружения, плохая переносимость нагрузок.

Пониженное давление или учащённый пульс.

Все эти симптомы могут свидетельствовать о том, что железа в организме стало недостаточно. Другими возможными причинами являются большие кровопотери, беременность, хронические заболевания и проблемы с усвоением железа.

Почему не стоит заниматься самолечением

Когда тема ферритина выходит на поверхность, начинается настоящая лавина советов: от приёма препаратов железа до различных народных методов лечения. Однако важно помнить, что переизбыток железа может быть не менее опасен, чем его дефицит. Избыточное железо накапливается в органах, таких как печень и поджелудочная железа, вызывая воспаления и серьёзные заболевания, такие как токсический гепатит или гемохроматоз.

Пить препараты железа без назначения врача не стоит. Железо должно правильно усваиваться, и это зависит от многих факторов, включая дозировку и форму препарата. Анализ на ферритин должен быть частью комплексного обследования, которое включает не только определение уровня ферритина, но и других показателей, таких как сывороточное железо и общий анализ крови.

Что ещё нужно сдавать помимо анализа на ферритин

Для точной диагностики недостаточности железа ферритин не всегда бывает достаточен. Он лишь показывает количество запасов железа, но не отражает уровень самого элемента в крови. Поэтому, если есть подозрения на анемию, врач назначит дополнительные исследования:

Сывороточное железо.

Трансферрин и коэффициент насыщения трансферрина.

Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС).

Гемоглобин, витамин B12 и фолиевая кислота.

Общий анализ крови с эритроцитарными индексами.

Только с полным набором данных можно точно оценить состояние организма и решить, какой метод лечения будет наиболее эффективен.

Заключение: тренд на ферритин — это не просто хайп

Анализ на ферритин стал одним из самых популярных трендов в соцсетях, но важно помнить, что он не должен стать поводом для самолечения. Это серьёзное медицинское исследование, которое помогает выявить дефицит железа, но оно должно быть частью комплексного подхода к диагностике. Только врач может правильно оценить результаты и назначить лечение, которое принесёт реальную пользу.

Уточнения

Феррити́н - сложный белковый комплекс (железопротеид), выполняющий роль основного внутриклеточного депо железа у человека и животных.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.