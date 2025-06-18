Летние враги кожи, которых ты забыла: 5 угроз, не уступающих солнцу

Летний сезон приносит не только жаркие дни и яркое солнце, но и настоящие испытания для кожи. Солнечные лучи, ветер, пыль и другие факторы могут ускорить старение кожи и вызвать серьёзные повреждения. Знание основных угроз поможет вам защитить кожу и сохранить её молодость.
Солнечные лучи — источник удовольствия, но и главный разрушитель коллагена и эластина. Слишком много солнца вызывает пигментацию, морщины и даже может стать причиной рака кожи. Важно помнить: загар может быть красивым, но длительное пребывание под солнцем приводит к необратимым изменениям на клеточном уровне.
Ветер, особенно в сочетании с солнечным воздействием, высушивает кожу, вызывая шелушение, раздражение и красноту. Кожа теряет свою естественную защиту и становится уязвимой.
Летние температуры способствуют повышению активности сальных желез. Однако использование тяжёлых тональных кремов и жирных консилеров может привести к закупорке пор и высыпаниям.
Жаркие летние дни часто сопровождаются пылью, которая оседает на коже и забивает поры. Особенно это проблема, если на коже уже есть высыпания.
В летнее время укусы комаров и других насекомых — частая проблема. Помимо зуда, расчесывание мест укусов может вызвать воспаление и рубцы.
Чтобы сохранить здоровье кожи летом, нужно не только защищать её от солнца, но и увлажнять, правильно выбирать косметику и учитывать внешние факторы. Забота о коже — залог её красоты и молодости, как на отдыхе, так и в повседневной жизни.
Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική - "искусство украшать, наряжать", далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.
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