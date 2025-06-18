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Летние враги кожи, которых ты забыла: 5 угроз, не уступающих солнцу

3:17
Моя семья » Красота и стиль

Летний сезон приносит не только жаркие дни и яркое солнце, но и настоящие испытания для кожи. Солнечные лучи, ветер, пыль и другие факторы могут ускорить старение кожи и вызвать серьёзные повреждения. Знание основных угроз поможет вам защитить кожу и сохранить её молодость.

Женщина на солнце с сияющей кожей
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина на солнце с сияющей кожей

Солнце: Врага не стоит недооценивать

Солнечные лучи — источник удовольствия, но и главный разрушитель коллагена и эластина. Слишком много солнца вызывает пигментацию, морщины и даже может стать причиной рака кожи. Важно помнить: загар может быть красивым, но длительное пребывание под солнцем приводит к необратимым изменениям на клеточном уровне.

Что делать

  • Обязательно используйте солнцезащитные средства с высоким SPF, даже если вы в городе. Также добавьте в рацион продукты с бета-каротином, такие как морковь, болгарский перец и абрикосы, чтобы поддержать защиту кожи изнутри.

Ветер: Скрытая угроза

Ветер, особенно в сочетании с солнечным воздействием, высушивает кожу, вызывая шелушение, раздражение и красноту. Кожа теряет свою естественную защиту и становится уязвимой.

Как защититься

  • Регулярно увлажняйте кожу с помощью кремов с алоэ или маслами. Важно поддерживать баланс увлажнения в любое время года, особенно летом.

Неправильная косметика: Тяжёлые текстуры летом

Летние температуры способствуют повышению активности сальных желез. Однако использование тяжёлых тональных кремов и жирных консилеров может привести к закупорке пор и высыпаниям.

Что делать

  • Откажитесь от плотных текстур и выберите лёгкие увлажняющие средства: флюиды, ВВ или СС-кремы. Они не перегружают кожу, позволяют ей дышать и сохраняют свежесть.

Пыль: Невидимый враг

Жаркие летние дни часто сопровождаются пылью, которая оседает на коже и забивает поры. Особенно это проблема, если на коже уже есть высыпания.

Как защититься

  • Регулярное очищение кожи — ключ к борьбе с пылью. Используйте безспиртовые тоники и тщательно умывайтесь после прогулок на улице. Раз в неделю применяйте мягкие скрабы или пилинги, чтобы избавиться от загрязнений и предотвратить новые высыпания.

Укусы насекомых: зуд и воспаления

В летнее время укусы комаров и других насекомых — частая проблема. Помимо зуда, расчесывание мест укусов может вызвать воспаление и рубцы.

Как защититься

  • Используйте репелленты с натуральными маслами. Если укус всё же произошёл, не расчесывайте его, а сразу обрабатывайте антисептиком. Кремы с экстрактом алоэ или ромашки помогут успокоить зуд.

Заключение

Чтобы сохранить здоровье кожи летом, нужно не только защищать её от солнца, но и увлажнять, правильно выбирать косметику и учитывать внешние факторы. Забота о коже — залог её красоты и молодости, как на отдыхе, так и в повседневной жизни.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική - "искусство украшать, наряжать", далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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