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Чёлка замерла, длина не двигается: как пробудить рост волос и вернуть густоту

3:16
Моя семья » Красота и стиль

Каждой из нас знакомы моменты, когда волосы не растут или теряют свою густоту. Каре вдруг "застревает", а челка не двигается, несмотря на все усилия. Часто такая ситуация связана с тем, что волосы пребывают в фазе покоя. Что же стоит за этим явлением и как вернуть волосам силу?

Девушка
Фото: freepik.com by Dragana_Gordic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка

Как работают волосяные фолликулы

Волосы имеют свой жизненный цикл, который включает несколько фаз:

  • Анаген: активная фаза роста, когда 85% волос на голове находятся в процессе роста.
  • Катаген: фаза, в которой рост волос прекращается.
  • Телоген: фаза покоя, когда волосы не растут, но остаются в фолликуле. Этот период может длиться от двух недель до нескольких месяцев.
  • Кеноген: длительный покой фолликула, когда он остаётся пустым. Это может привести к заметному снижению густоты волос.

Если фолликулы долго находятся в фазе покоя, волосы начинают терять силу и становиться ломкими.

Причины замедления роста

Несколько факторов могут замедлять рост волос. Одним из них является андрогенная алопеция, или облысение, которое связано с генетической предрасположенностью. В этом случае фолликулы становятся менее чувствительными к гормонам, что затрудняет их активность.

Также стрессы, заболевания, такие как гипотиреоз или инфекции, могут замедлить процесс роста. Восстановление после болезни также может быть связано с выпадением волос.

Как активировать рост волос

Чтобы вернуть волосы в фазу роста, можно воспользоваться несколькими методами, стимулирующими работу фолликулов:

Мезотерапия и плазмотерапия

  • Инъекционные процедуры, которые улучшают кровообращение и питание волосяных фолликулов. В мезотерапии вводятся витамины и микроэлементы, а в плазмотерапии — собственная плазма с тромбоцитами.

Отшелушивание кожи головы

  • Регулярное очищение от отмерших клеток и сальных пробок активирует фолликулы. Используйте мягкие скрабы или пилинги 1-2 раза в неделю.

Массаж головы

  • Простой, но эффективный метод улучшения кровообращения. Массаж можно делать руками или с помощью силиконовой расчески.

Аппаратные методы

  • Такие как лазерная терапия и дарсонваль, стимулируют кровообращение, улучшая обмен веществ в коже головы.

Как ускорить процесс

Для улучшения состояния волос важно следить за несколькими аспектами:

  • Полноценный сон: качественный отдых играет ключевую роль в восстановлении.
  • Здоровое питание: белки, витамины и микроэлементы необходимы для нормального роста волос.
  • Уменьшение стресса: нервозность и переживания оказывают заметное влияние на здоровье волос.

Если ваши волосы не растут, возможно, они просто находятся в фазе покоя. Однако с правильным подходом и использованием различных методов стимуляции можно пробудить фолликулы и вернуть волосам густоту. Комплексный подход поможет восстановить силу вашей шевелюры.

Уточнения

Во́лосы - придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток, ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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