Ошибка, которая старит: челка, которая категорически не подходит зрелым женщинам

2:03 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Челка — это универсальный инструмент для изменения внешности, который может скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства лица. Она способна визуально уменьшить широкий лоб, сбалансировать асимметрию, добавить образу молодости и придать прическе характер.

Фото: freepik.com by pch.vector, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Челка

Однако не каждая челка подходит каждому лицу. Неудачно подобранная челка может сделать черты лица жесткими, подчеркнуть недостатки или добавить возраста. Ошибки в стрижке или укладке могут превратить этот элемент прически в проблему.

Особенно важно правильно выбирать челку после 40 лет, когда черты лица меняются, и некоторые техники могут создавать эффект старения. Ключ к успеху — адаптация челки к форме лица, пишет grazia.fr.

Избегайте густой бахромы

Очень густая прямая челка — одна из самых распространенных ошибок, которая старит. Она создает плотное покрытие на лбу, делает черты лица жесткими и отягощает глаза. Такая челка подчеркивает морщины и создает неестественное разделение, визуально сужая глаза и делая лоб ниже. После 40 лет она может напоминать устаревшие тенденции прошлых десятилетий.

Как выбрать челку, чтобы выглядеть моложе?

Для омолаживающего эффекта выбирайте тонкую текстурированную челку. Она добавит легкости и естественности образу. Многослойная челка с переменной длиной создает движение и гармонично вписывается в черты лица.

После 40 лет избегайте челки, которая опускается слишком низко на лоб. Она может сузить глаза и сделать лицо более тяжелым. Оптимально, если челка будет располагаться чуть выше бровей или посередине лба.

Тонким волосам подойдет менее густая челка, чтобы избежать эффекта редкой шевелюры. Густым волосам можно позволить более густую челку, но она все равно должна быть сужающейся.

Уточнения

Чёлка — необязательный элемент причёски в виде волос, ниспадающих на лоб или щёки.



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