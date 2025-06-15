Не помада и не карандаш: как сделать губы объемнее после 50 — простой продукт, который вас удивит

С возрастом губы могут потерять объем, стать менее пигментированными и четкими, а также покрыться морщинами и тонкими линиями. Эти изменения могут придавать лицу усталый или грустный вид. Однако есть способы визуально улучшить состояние губ без использования помады или хирургических вмешательств.
Бывшая модель Морген Шик поделилась своим советом по сохранению контуров губ после 50 лет. Она отмечает, что вместо устаревших методов, таких как восковые подводки, которые были видны и неестественны, сегодня она предпочитает более тонкие и аккуратные решения, сообщает grazia.fr.
Морген Шик рекомендует использовать нюдовый пигмент для губ с легким финишем. Этот продукт наносится чуть выше естественной линии губ, создавая эффект объема. Затем внутренняя часть губ окрашивается в розовый оттенок, а сверху добавляется бальзам или блеск. В результате губы выглядят обновленными, свежими и объемными, не привлекая к себе излишнего внимания.
Этот метод позволяет структурировать губы, не привлекая к ним лишнего внимания. Нюдовый пигмент сливается с цветом лица и подходит для всех возрастов, особенно для женщин после 50. Выбор текстуры и оттенка должен соответствовать тону кожи, чтобы макияж выглядел естественно и гармонично.
Такой подход помогает подчеркнуть красоту губ и вернуть лицу живость и привлекательность.
Пигме́нт (лат. pigmentum — краска) — высокодисперсные порошкообразные красящие вещества, придающие материалам непрозрачность, цвет, противокоррозионные и другие свойства.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
У медведя есть враг, который страшнее человека. Он приходит без предупреждения, не боится ни ружья, ни машины — и это вовсе не хищник из другого вида.