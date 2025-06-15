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Не помада и не карандаш: как сделать губы объемнее после 50 — простой продукт, который вас удивит

1:38
Моя семья » Красота и стиль

С возрастом губы могут потерять объем, стать менее пигментированными и четкими, а также покрыться морщинами и тонкими линиями. Эти изменения могут придавать лицу усталый или грустный вид. Однако есть способы визуально улучшить состояние губ без использования помады или хирургических вмешательств.

Макияж
Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Макияж

Бывшая модель Морген Шик поделилась своим советом по сохранению контуров губ после 50 лет. Она отмечает, что вместо устаревших методов, таких как восковые подводки, которые были видны и неестественны, сегодня она предпочитает более тонкие и аккуратные решения, сообщает grazia.fr.

Морген Шик рекомендует использовать нюдовый пигмент для губ с легким финишем. Этот продукт наносится чуть выше естественной линии губ, создавая эффект объема. Затем внутренняя часть губ окрашивается в розовый оттенок, а сверху добавляется бальзам или блеск. В результате губы выглядят обновленными, свежими и объемными, не привлекая к себе излишнего внимания.

Этот метод позволяет структурировать губы, не привлекая к ним лишнего внимания. Нюдовый пигмент сливается с цветом лица и подходит для всех возрастов, особенно для женщин после 50. Выбор текстуры и оттенка должен соответствовать тону кожи, чтобы макияж выглядел естественно и гармонично.

Такой подход помогает подчеркнуть красоту губ и вернуть лицу живость и привлекательность.

Уточнения

Пигме́нт (лат. pigmentum — краска) — высокодисперсные порошкообразные красящие вещества, придающие материалам непрозрачность, цвет, противокоррозионные и другие свойства. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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