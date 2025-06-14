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Лёгкие платья, голые ноги и натертые бедра? Эти 3 решения спасут вашу нежную кожу этим летом

1:53
Моя семья » Красота и стиль

Каждое лето многие женщины и девушки сталкиваются с проблемой натирания бедер. Это происходит, когда мы надеваем легкую одежду, которая открывает ноги. Трение усиливается из-за повышенной температуры, что может привести к покраснению, раздражению и даже ожогам. Однако есть несколько простых и доступных способов решить эту проблему.

Девушка в летнем платье
Фото: Designed be Freepik by halayalex, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в летнем платье

Трение бедер, известное как "русалочьи бедра", может доставлять дискомфорт и даже мешать нормальной ходьбе. Оно особенно усиливается летом, когда мы носим легкую одежду. Некоторые женщины предпочитают избегать юбок и платьев, чтобы не сталкиваться с этой проблемой, но есть и другие решения, уверяет grazia.fr.

Один из самых популярных способов уменьшить трение — это носить легкие шорты или велосипедные шорты под одеждой. Также можно использовать силиконовые полоски против натирания, которые прикрепляются к внутренней стороне одежды. Эти полоски создают барьер между бедрами и предотвращают трение.

Еще одно эффективное решение — это защитный крем. Он создает тонкий защитный слой на коже, который ограничивает трение и увлажняет кожу. Защитный крем — это настоящее средство 2 в 1, которое помогает предотвратить натирание и ухаживать за кожей.

Если натирание уже произошло, важно правильно ухаживать за кожей. Сначала очистите область теплой водой и мягким мылом, а затем нанесите лечебный крем или гель алоэ вера. Избегайте тесной одежды и старайтесь держать бедра сухими.

Не стоит использовать дезодоранты или другие продукты, которые могут вызвать раздражение в этой области. Лучше всего обратиться к дерматологу, если проблема становится серьезной.

Уточнения

Бедро (от лат. femur — бедренная кость) — проксимальная часть нижней конечности человека (задней конечности у других обладающих ею представителей царства животных) между тазобедренным и коленным суставами.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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