Секрет вечной молодости кожи: 5 простых привычек, которые стоит попробовать

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Прежде чем искать сложные и дорогостоящие способы ухода за кожей, попробуйте внедрить простые привычки, которые помогут замедлить процесс старения. Вот несколько рекомендаций, которые не потребуют значительных затрат или радикальных изменений в жизни, но могут заметно улучшить состояние вашей кожи.

Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Красивая женщина улыбается

Время невозможно остановить, но мы можем влиять на то, как оно сказывается на нашем организме и внешности. Внесение небольших изменений в повседневную жизнь может помочь замедлить биологическое старение и улучшить здоровье кожи. И самое приятное: ни одна из этих рекомендаций не требует больших финансовых вложений, посещения спа или дерматолога. Итак, вот пять простых способов замедлить старение кожи и сделать её более молодой и сияющей, о которых рассказал французский портал grazia.fr.

1. Холодный душ: энергия и тонус

Холодный душ — это практика, популярная в скандинавских странах, которая укрепляет иммунную систему, улучшает кровообращение и повышает устойчивость к стрессу. На коже он сужает поры, уменьшает воспаление и придаёт ей тонус. В долгосрочной перспективе регулярное воздействие холода стимулирует процесс гормезиса, который усиливает регенерацию клеток и замедляет старение. Холодный душ полезен не только для тела, но и для лица, поэтому смело используйте его для мгновенного омолаживающего эффекта.

Совет: начинайте с 30 секунд холодной воды в конце душа и постепенно увеличивайте время.

2. Гуаша: молодость и сияние

Гуаша — это древний китайский инструмент для массажа лица. Он расслабляет лицевые мышцы, стимулирует кровообращение и лимфодренаж, уменьшает отёчность, улучшает цвет лица и способствует выработке коллагена.

Совет: перед массажем нанесите сыворотку или масло, чтобы облегчить скольжение и избежать раздражения.

3. Солнечный свет и циркадные ритмы: настройка внутренних часов

Утреннее пребывание на солнце (в идеале в течение часа после пробуждения) помогает регулировать внутренние биологические ритмы — циркадные ритмы. Они важны для хорошего сна, обмена веществ и здоровья кожи. Солнечный свет также стимулирует выработку витамина D, необходимого для регенерации клеток и поддержания эластичности кожи.

Совет: выходите на улицу на 10-15 минут утром без солнцезащитных очков, чтобы получить максимальную пользу.

4. Достаточный сон: залог молодости

Во время сна организм восстанавливается: кожа обновляется, уровень гормона стресса снижается, а выработка коллагена увеличивается. Хроническое недосыпание может ускорить воспалительные процессы, окислительный стресс и признаки старения.

Совет: старайтесь спать 7-9 часов в сутки, придерживаясь регулярного графика сна.

5. Пластырь для рта: улучшение сна и дыхания

Знаете ли вы, что использование пластыря для рта может помочь улучшить качество сна и снизить окислительный стресс? Этот метод предполагает наклеивание небольшой полоски медицинской ленты на губы перед сном, чтобы стимулировать носовое дыхание. Носовое дыхание обеспечивает лучшую оксигенацию, уменьшает воспаление и улучшает увлажнение кожи.

Совет: выбирайте гипоаллергенную ленту и протестируйте её перед использованием.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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