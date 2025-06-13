Кожа больше не как в 20? Пять шагов, которые реально помогают

2:00 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Возраст — не приговор, а просто новая глава. После 30 кожа начинает терять коллаген, а обновление клеток идёт медленнее. Но всё не так драматично: достаточно подкорректировать уход, чтобы сохранить сияние и упругость на годы вперёд.

Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Красивая женщина улыбается

Не только лицо

Шея и зона декольте — первые предатели возраста. Кожа здесь тоньше, быстрее теряет тонус. Лёгкий массаж при нанесении крема усиливает кровоток и помогает избежать "кольцев Венеры" и дряблости.

Солнце — главный враг

SPF — это не только для пляжа. Ультрафиолет разрушает коллаген, вызывает сухость, пигментацию и морщины. Даже в пасмурную погоду он проникает через облака. Поэтому солнцезащитный крем должен стоять рядом с зубной щёткой — ежедневно, без пропусков.

Выбирайте средства без комедогенных компонентов — особенно если кожа склонна к жирности.

Влага везде

С возрастом кожа теряет способность удерживать воду. Чтобы восполнить дефицит, пейте больше воды, налегайте на овощи и продукты с гиалуроновой кислотой — например, костный бульон. Наружно помогут сыворотки с керамидами и глицерином — они укрепляют барьер кожи и удерживают влагу.

Забудьте про мыло

Агрессивные умывалки с алкоголем и щелочью делают только хуже — сушат, раздражают, ускоряют старение. Перейдите на мягкие пенки или мицеллярную воду. Уход должен быть деликатным.

Спите красиво

Недосып делает лицо уставшим, серым и ускоряет старение. Сон — лучший (и бесплатный!) антивозрастной инструмент. Постарайтесь ложиться хотя бы на час раньше, используйте шелковые наволочки и попробуйте дыхательные техники, чтобы засыпать быстрее.

Эти простые шаги не требуют усилий, но уже через месяц кожа скажет спасибо.

Уточнения

Морщины — видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.





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