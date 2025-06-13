Красота по-бабушкиному: одни рецепты спасают, другие портят всё подчистую

Советы из социальных сетей и бабушкиных тетрадей не всегда одинаково полезны. Иногда они приносят реальный результат, а иногда — становятся причиной проблем с кожей и волосами. Главное — не доверять безоговорочно всем "народным лайфхакам", особенно когда дело касается чувствительной зоны лица.
Да, оно популярно в уходе и действительно может увлажнять и питать. Но если у вас жирная кожа или склонность к высыпаниям, кокосовое масло лучше обойти стороной. Даже при нормальном типе кожи его частое применение может привести к закупорке пор и высыпаниям.
В сети часто можно увидеть советы наносить лимон на кожу для "естественного осветления" или "глубокой чистки". Но в чистом виде лимонный сок раздражает кожу, нарушает её pH и может вызвать ожоги, особенно под солнцем. Такие эксперименты с кислотой лучше оставить профессионалам.
Маски с сырым яйцом до сих пор считаются "волшебным” средством от морщин и дряблой кожи. Но в действительности в яйцах могут содержаться патогенные бактерии, включая сальмонеллу. К тому же, такой "уход" может вызвать воспаления и аллергии. Красота не стоит такого риска.
Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae).
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