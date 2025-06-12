Убираем 10 лет за 5 минут — с помощью макияжа и пары модных приёмов

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Иногда, чтобы освежить образ и сбросить пару лет визуально, не нужно ни уколов, ни дорогих процедур. Достаточно всего пары простых, но эффектных приёмов, которые можно применить уже сегодня.

Фото: https://www.freepik.com Девушка

Забудьте про агрессивный макияж

Яркий макияж с насыщенными тенями и контурингом эффектно смотрится на фото, но в реальности может прибавить возраст даже юной девушке. Чтобы выглядеть моложе, лучше выбрать лёгкий, естественный мейкап с мягкой растушёвкой и тёплой палитрой.

Помада может выдать возраст

Тёмные и насыщенные помады визуально утяжеляют лицо и добавляют строгости. Именно поэтому такие оттенки легко "накидывают" годы. Если хочется лёгкости — выбирайте блески и нюдовые цвета с эффектом влажных губ. Это не только модно, но и освежает.

Не бойтесь хайлайтера

Есть мнение, что сияние подчёркивает морщины. Но это миф. Главное — правильно выбрать текстуру и место нанесения. Немного хайлайтера на скулы, уголки глаз и над губой придаст коже здоровое сияние и "включит свет" в лице.

Одежда решает многое

Чрезмерно строгие наряды, особенно в классическом стиле, могут прибавить солидности. Если хотите выглядеть моложе — попробуйте кэжуал: мягкие ткани, расслабленные силуэты, свежие цвета. Лёгкость и непринуждённость работают на образ гораздо лучше.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική - "искусство украшать, наряжать", далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.



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