Убираем 10 лет за 5 минут — с помощью макияжа и пары модных приёмов

Иногда, чтобы освежить образ и сбросить пару лет визуально, не нужно ни уколов, ни дорогих процедур. Достаточно всего пары простых, но эффектных приёмов, которые можно применить уже сегодня.
Яркий макияж с насыщенными тенями и контурингом эффектно смотрится на фото, но в реальности может прибавить возраст даже юной девушке. Чтобы выглядеть моложе, лучше выбрать лёгкий, естественный мейкап с мягкой растушёвкой и тёплой палитрой.
Тёмные и насыщенные помады визуально утяжеляют лицо и добавляют строгости. Именно поэтому такие оттенки легко "накидывают" годы. Если хочется лёгкости — выбирайте блески и нюдовые цвета с эффектом влажных губ. Это не только модно, но и освежает.
Есть мнение, что сияние подчёркивает морщины. Но это миф. Главное — правильно выбрать текстуру и место нанесения. Немного хайлайтера на скулы, уголки глаз и над губой придаст коже здоровое сияние и "включит свет" в лице.
Чрезмерно строгие наряды, особенно в классическом стиле, могут прибавить солидности. Если хотите выглядеть моложе — попробуйте кэжуал: мягкие ткани, расслабленные силуэты, свежие цвета. Лёгкость и непринуждённость работают на образ гораздо лучше.
Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική - "искусство украшать, наряжать", далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.
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Когда мотор проще выкинуть, чем отремонтировать — значит, вы попали в наш антирейтинг. Вот машины, где капремонт не имеет смысла.