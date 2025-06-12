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Шевелюра как в рекламе: 10 привычек, которые её формируют

2:29
Моя семья » Красота и стиль

Роскошные волосы — это не только генетика и дорогой уход. Настоящая красота начинается с повседневных мелочей. Но знаете ли вы, какие именно привычки действительно работают?

Укладка волос
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under Фото из freepik
Укладка волос

Правильный выбор средств

Один из главных секретов — не экономить на базовых продуктах, таких как шампуни, маски и бальзамы. Смотрите не на упаковку, а на состав: сульфаты, парабены и агрессивные ПАВ лишь вредят волосам. Дешёвые средства часто дают кратковременный эффект, но ухудшают структуру волос со временем.

Рыба и яйца — ваши союзники

Два раза в неделю включайте в рацион морскую рыбу — она насыщена жирными кислотами и микроэлементами, важными для прочности волос. А обычные варёные яйца — кладезь белка и биотина. Они помогают укрепить волосы изнутри.

Укрепите нервы — укрепите волосы

Чем чаще вы нервничаете, тем хуже это сказывается на прядях. Постоянный стресс — одна из причин ломкости и тусклого цвета. Наладьте режим сна, добавьте физическую активность и уделите время отдыху — волосы скажут спасибо.

Секущиеся кончики? Не ждите

Даже самые ухоженные волосы будут выглядеть неопрятно, если не срезать секущиеся концы. Делайте это раз в месяц — это не только эстетика, но и профилактика дальнейшего расслаивания.

Меньше укладок — больше здоровья

Ежедневные прически с плойкой и утюжком — стресс для шевелюры. Даже с термозащитой волосы пересушиваются. Дайте им передышку хотя бы пару раз в неделю.

Масла — снаружи и изнутри

Добавляйте растительные масла в еду — это улучшает питание луковиц. Наружно — делайте маски с аргановым, кокосовым или оливковым маслом. Это восстановит блеск и эластичность.

Цитрусовые и орехи — вкусно и полезно

Каждый день ешьте немного цитрусовых — витамин С помогает усваивать железо, а значит, питает волосы. А орехи — это цинк, витамин Е и омега-3. Они борются с тусклостью и выпадением.

Сезонный уход — обязательно

Зимой и летом волосы нуждаются в разном подходе. В холода — защита от пересушенного воздуха, летом — от УФ-излучения. Подбирайте средства с учётом погоды.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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