Не спешите с новым кремом — одна ошибка может свести уход на нет

1:52 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Вы приобрели новое средство для ухода за кожей и не терпится его попробовать? Подождите! Неправильное введение даже самого дорогого и эффективного продукта может вызвать раздражение, высыпания или аллергическую реакцию. Чтобы косметика действительно работала, а не приносила вред, важно знать, как и когда внедрять её в свой уход.

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Один продукт за раз

Чтобы точно понять, как средство влияет на кожу, вводите его отдельно от других новинок. Используйте продукт в течение 7–10 дней и наблюдайте за реакцией. Если одновременно попробовать сразу несколько новых средств, вы не поймёте, что вызвало раздражение или, наоборот, дало отличный результат.

Пробуйте с мини-доз

Начинайте с минимального количества: буквально горошины крема или нескольких капель сыворотки. Особенно осторожно стоит относиться к кислотам, ретинолу и активным формулам — коже нужно время, чтобы адаптироваться.

Учитывайте тип и состояние кожи

Если у вас чувствительная или повреждённая кожа (после солнца, пилингов, в зимний сезон), будьте ещё аккуратнее. Даже базовое средство может вызывать раздражение, если барьер кожи ослаблен. В такие периоды лучше сначала восстановить кожу, а уже потом пробовать новое.

Делайте патч-тест

Протестируйте средство на сгибе локтя или за ухом. Если в течение 24 часов нет реакции, можно пробовать на лице. Это особенно важно при использовании новых брендов или при наличии аллергий.

Ведите «уходовый дневник»

Записывайте, какие продукты вводите и как кожа реагирует. Это поможет в будущем быстрее понять, какие ингредиенты вам подходят, а какие — нет.

Уточнения

Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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