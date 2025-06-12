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Вас оценивают за пять секунд — вот как не испортить первое впечатление

2:12
Моя семья » Красота и стиль

Вы встречаете кого-то впервые — и всего за несколько секунд уже сложили мнение об этом человеке. Это не магия и не предвзятость, а естественный процесс, встроенный в наш мозг. Первое впечатление формируется мгновенно и влияет на отношения, карьеру, продажи и даже романтические перспективы. Давайте разберёмся, как это работает — и как использовать силу первых 5 секунд себе во благо.

Мужчина и женщина, держащие в руках напиток возле кафе в Центре открытий CSIRO.
Фото: commons.wikimedia.org by CSIRO, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Мужчина и женщина, держащие в руках напиток возле кафе в Центре открытий CSIRO.

Что происходит в первые секунды?

В течение 1–5 секунд ваш собеседник уже оценивает вашу внешность, осанку, мимику и голос. Эти сигналы обрабатываются подсознанием и формируют вывод: доверять вам или нет, воспринимать вас как интересного собеседника или постороннего.

Язык тела — ваш главный союзник

Открытая поза, уверенный взгляд, лёгкая улыбка — эти детали влияют на восприятие гораздо сильнее слов. Даже если вы ещё не сказали ни слова, тело уже говорит за вас. Прямая спина, расслабленные плечи и чёткий контакт глазами могут «сработать» на вашу пользу.

Внешний вид: первое, что бросается в глаза

Ухоженность, аккуратная одежда и даже выбор цвета — всё имеет значение. Люди неосознанно считывают эти маркеры как сигнал статуса, характера и отношения к себе. Важно не выглядеть «дорого», а выглядеть уместно, чисто и уверенно.

Голос и первые слова

Тон голоса, скорость речи, интонации — это второй «слой» впечатления. Спокойная, уверенная манера говорить вызывает доверие. А вот спешка, резкость или неуверенность могут всё испортить, даже если вы говорите правильные вещи.

Как управлять первым впечатлением

Вы можете заранее продумать свой образ, отработать осанку, улыбку и интонацию. Практика, видеоаналитика и обратная связь — отличные инструменты для работы над собой. Ваша цель — быть тем человеком, о котором сразу думают: «Хочу с ним общаться дальше».

Уточнения

Эффе́кт пе́рвого впечатле́ния — мнение о человеке, которое сформировалось у субъекта в первые минуты при первой встрече.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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