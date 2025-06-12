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Вы можете выглядеть моложе, если начнёте правильно ухаживать за этими зонами тела

2:15
Моя семья » Красота и стиль

Вы заботитесь о коже лица, но забываете о зоне плеч, шеи и спины? Эти области выдают возраст не меньше, чем лицо, а также страдают от высыпаний, сухости и потери упругости. Правильный и регулярный уход за ними способен кардинально улучшить общее впечатление от вашей внешности и повысить уверенность в себе. Давайте разберёмся, как ухаживать за кожей этих деликатных участков.

Девушка с голой спиной, смотрящая на море
Фото: unsplash.com by Dmitry Zelinskiy zelindm, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с голой спиной, смотрящая на море

Очищение — основа ухода

Кожа спины и плеч склонна к закупорке пор, особенно если вы активно занимаетесь спортом или носите синтетическую одежду. Используйте мягкие гели с салициловой кислотой или цинком, чтобы предотвратить воспаления. Не забывайте тщательно смывать шампунь и кондиционер — остатки средств часто вызывают раздражения и высыпания.

Увлажнение и питание

После душа обязательно наносите лёгкий лосьон или молочко. В холодное время года подойдут более плотные текстуры с маслами ши, жожоба или миндаля. Обратите внимание на кожу шеи — она тонкая и требует такого же ухода, как и лицо. Используйте увлажняющие кремы с гиалуроновой кислотой и антивозрастными компонентами.

Отшелушивание и маски

Регулярный пилинг помогает коже «дышать» и избавляет от ороговевших клеток. 1–2 раза в неделю используйте мягкий скраб или энзимный пилинг. Также не забывайте о масках: глиняные — для жирной кожи, увлажняющие — для сухой. Наносите их на спину и плечи, особенно в летний сезон.

Защита от солнца

Ультрафиолет старит кожу, снижает её тонус и вызывает пигментацию. Всегда наносите SPF на открытые участки тела, даже в пасмурную погоду. Шея и плечи — особенно уязвимые зоны.

Итоги

Зона шеи, плеч и спины требует не меньшего внимания, чем лицо. Несложный, но регулярный уход поможет вам сохранить гладкость, упругость и молодость кожи надолго. Уделите себе чуть больше заботы — и почувствуете результат уже через пару недель.

Уточнения

Ше́я — часть тела позвоночных, соединяющая голову с туловищем.

Спина́ — задняя сторона туловища, простирающаяся от нижней части шеи до поясницы.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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