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Самая дерзкая вещь из 2000-х снова с нами — и она круче, чем раньше

1:45
Моя семья » Красота и стиль

Если вы помните эпоху клубных вечеринок, юбок с низкой посадкой и нарядов "на выход", то знаете: без топа-бандо ни один модный лук не считался завершённым. Он был в каждом шкафу, стоил копейки, и, казалось, существовал во всех цветах радуги.

Девушка в бандо и джинсах с красной сумкой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка в бандо и джинсах с красной сумкой

Простая формула стиля

Топ-бандо идеально вписывался в гардероб с минимальным бюджетом и максимумом креатива. Мы носили его с бохо-юбками, джинсами с заниженной талией, а иногда — даже поверх рубашек. Эта вещь буквально формировала уличную и клубную моду нулевых.

Камбэк, который мы не ждали — но точно заслужили

Сначала мы думали, что про бандо давно забыли. Но нет — на Неделе моды в Париже Miu Miu громко напомнили о нём. И не просто как о ретро-штучке, а как о тренде сезона осень-зима 2025/26. В зале блистала Урсула Корберо - ещё один знак, что это не просто мимолётный каприз.

Обновлённая версия — ещё лучше

Современные бандо выглядят более утончённо: вместо эластана — лёгкий трикотаж, который не мнётся и не тянет вниз. Но суть осталась прежней — бандо остаётся той самой "маленькой, но мощной" вещью, с которой начинается фантазия. Это вызов для всех, кто ностальгирует по нулевым и готов вдохнуть в них свежий воздух.

Назад в нулевые — с новым настроением

Бандо возвращается не как копия прошлого, а как способ выразить себя в настоящем. Хотите вспомнить юность или просто добавить дерзости в гардероб? Самое время выбрать свой идеальный вариант — от вязаных моделей до ярких цветов и принтов.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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