Необычные, капризные, стильные: как приручить сальвары и пижамные брюки

2:28 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Плиссе и широкие джинсы — уже модная база. Но лето выдвигает на авансцену брюки, которые пугают новичков и вдохновляют смелых. Сальвары и пижамные брюки — новые лидеры среди самых "капризных" моделей. И пока одни боятся ошибиться, другие уже покоряют streetstyle. Разбираемся, как приручить эти фасоны и не выглядеть нелепо.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка в пижамном костюме с красной сумкой

Сальвары: стиль для тех, кто не боится драмы

Широкие на бёдрах, сужающиеся к щиколотке, струящиеся и театральные — сальвары будто вышли со сцены восточного спектакля. Но теперь их носят не актрисы, а модницы с Парижской недели моды.

Почему они пугают

Сильный объём внизу сложно уравновесить, а непривычный силуэт кажется "неженственным". Но если подобрать правильные акценты — сальвары превращаются в модную звезду гардероба.

Как носить сальвары

Минимализм сверху: тёмный тонкий свитер добавляет элегантности и подчёркивает необычный крой брюк.

тёмный тонкий свитер добавляет элегантности и подчёркивает необычный крой брюк. Для вечера: металлизированные босоножки и твидовый жакет делают образ богемным.

металлизированные босоножки и твидовый жакет делают образ богемным. В офис: белая сорочка и балетки — спокойное сочетание для рабочего дня.

Пижамные брюки: уют с налётом высокой моды

Сатин, хлопок, эластичная талия и мягкие полоски — эти брюки как будто сбежали из спальни. Но в 2025 они оказываются на улицах модных столиц. Главное — не спутать "пижамный стиль" с "домашним".

Чем они опасны

Комфортный крой и мягкие ткани легко превращают образ в халатный, если забыть о балансе. Всё дело в правильных "партнёрах".

Как носить пижамные брюки

С контрастом: пиджак оверсайз и классические лодочки делают образ нарядным.

пиджак оверсайз и классические лодочки делают образ нарядным. На день: белая блузка, босоножки и золотое украшение — идеальный кэжуал.

белая блузка, босоножки и золотое украшение — идеальный кэжуал. Антипример: толстовка + пижамные брюки = модный провал. Только изысканность и лёгкость.

Почему эти брюки — модный вызов

Сальвары и пижамные брюки — как тест на уровень стиля. Они требуют уверенности, баланса и немного театральности. Но если вы умеете миксовать фактуры и играть с силуэтами — эти модели откроют новые грани гардероба. Лето 2025 — ваш шанс на модный эксперимент.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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