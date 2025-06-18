Необычные, капризные, стильные: как приручить сальвары и пижамные брюки

Плиссе и широкие джинсы — уже модная база. Но лето выдвигает на авансцену брюки, которые пугают новичков и вдохновляют смелых. Сальвары и пижамные брюки — новые лидеры среди самых "капризных" моделей. И пока одни боятся ошибиться, другие уже покоряют streetstyle. Разбираемся, как приручить эти фасоны и не выглядеть нелепо.
Широкие на бёдрах, сужающиеся к щиколотке, струящиеся и театральные — сальвары будто вышли со сцены восточного спектакля. Но теперь их носят не актрисы, а модницы с Парижской недели моды.
Сильный объём внизу сложно уравновесить, а непривычный силуэт кажется "неженственным". Но если подобрать правильные акценты — сальвары превращаются в модную звезду гардероба.
Сатин, хлопок, эластичная талия и мягкие полоски — эти брюки как будто сбежали из спальни. Но в 2025 они оказываются на улицах модных столиц. Главное — не спутать "пижамный стиль" с "домашним".
Комфортный крой и мягкие ткани легко превращают образ в халатный, если забыть о балансе. Всё дело в правильных "партнёрах".
Сальвары и пижамные брюки — как тест на уровень стиля. Они требуют уверенности, баланса и немного театральности. Но если вы умеете миксовать фактуры и играть с силуэтами — эти модели откроют новые грани гардероба. Лето 2025 — ваш шанс на модный эксперимент.
Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.
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