Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как распознать моль в доме: 5 неожиданных признаков, о которых вы могли не догадываться
Минимальный набор для пикника: в каких странах он стоит меньше всего
Загадочные сигналы: вот что скрывают огромные льдины в Антарктиде
Никакой фритюрницы и литров масла: как сделать идеальную хрустящую картошку с паром и терпением
Рак лечат пузырьками? Звук без скальпеля уже творит чудеса
Ускорение жизни или экономия времени: готовая еда набирает популярность в России
Золотой голос и золотые гонорары: сколько зарабатывает Николай Басков за одно выступление?
Не оперный певец и не композитор: Лоза разоблачил формулу творчества Баскова
Вы тоже так делаете — а потом удивляетесь, почему редис горчит и трескается

Необычные, капризные, стильные: как приручить сальвары и пижамные брюки

2:28
Моя семья » Красота и стиль

Плиссе и широкие джинсы — уже модная база. Но лето выдвигает на авансцену брюки, которые пугают новичков и вдохновляют смелых. Сальвары и пижамные брюки — новые лидеры среди самых "капризных" моделей. И пока одни боятся ошибиться, другие уже покоряют streetstyle. Разбираемся, как приручить эти фасоны и не выглядеть нелепо.

Девушка в пижамном костюме с красной сумкой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка в пижамном костюме с красной сумкой

Сальвары: стиль для тех, кто не боится драмы

Широкие на бёдрах, сужающиеся к щиколотке, струящиеся и театральные — сальвары будто вышли со сцены восточного спектакля. Но теперь их носят не актрисы, а модницы с Парижской недели моды.

Почему они пугают

Сильный объём внизу сложно уравновесить, а непривычный силуэт кажется "неженственным". Но если подобрать правильные акценты — сальвары превращаются в модную звезду гардероба.

Как носить сальвары

  • Минимализм сверху: тёмный тонкий свитер добавляет элегантности и подчёркивает необычный крой брюк.
  • Для вечера: металлизированные босоножки и твидовый жакет делают образ богемным.
  • В офис: белая сорочка и балетки — спокойное сочетание для рабочего дня.

Пижамные брюки: уют с налётом высокой моды

Сатин, хлопок, эластичная талия и мягкие полоски — эти брюки как будто сбежали из спальни. Но в 2025 они оказываются на улицах модных столиц. Главное — не спутать "пижамный стиль" с "домашним".

Чем они опасны

Комфортный крой и мягкие ткани легко превращают образ в халатный, если забыть о балансе. Всё дело в правильных "партнёрах".

Как носить пижамные брюки

  • С контрастом: пиджак оверсайз и классические лодочки делают образ нарядным.
  • На день: белая блузка, босоножки и золотое украшение — идеальный кэжуал.
  • Антипример: толстовка + пижамные брюки = модный провал. Только изысканность и лёгкость.

Почему эти брюки — модный вызов

Сальвары и пижамные брюки — как тест на уровень стиля. Они требуют уверенности, баланса и немного театральности. Но если вы умеете миксовать фактуры и играть с силуэтами — эти модели откроют новые грани гардероба. Лето 2025 — ваш шанс на модный эксперимент.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Традиционные духовые шкафы ушли в прошлое: вот что сейчас в тренде
Недвижимость
Традиционные духовые шкафы ушли в прошлое: вот что сейчас в тренде Аудио 
Ничего не ест, не пьёт и не двигается полгода — в чём страшная цена спячки
Домашние животные
Ничего не ест, не пьёт и не двигается полгода — в чём страшная цена спячки Аудио 
Пробег за 100 тысяч? Вот какое масло заливают те, кто хочет продлить жизнь двигателю
Авто
Пробег за 100 тысяч? Вот какое масло заливают те, кто хочет продлить жизнь двигателю Аудио 
Популярное
Моя муза: жена Гарика Харламова устроила фотосессию с сестрой Анной Ковальчук

Супруга комика Гарика Харламова Катерина Ковальчук поздравила с днём рождения старшую сестру, звезду сериала "Тайны следствия" Анну Ковальчук.

Моя муза: жена Гарика Харламова устроила фотосессию с сестрой Анной Ковальчук
Чистые окна на целый год: простая смесь, которая работает лучше дорогих средств
Чистые окна на целый год: простая смесь, которая работает лучше дорогих средств
Пробег за 100 тысяч? Вот какое масло заливают те, кто хочет продлить жизнь двигателю
Ничего не ест, не пьёт и не двигается полгода — в чём страшная цена спячки
Итог саммита G7 в Канаде: семёрка скоро станет шестёркой Любовь Степушова Казаки на передовой: как Виталий Кузнецов встретился с бойцами СВО и воздвиг Поклонный крест Антон Бекетов Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев
Шанс столкновения вырос: Луна готовится к испытанию
Традиционные духовые шкафы ушли в прошлое: вот что сейчас в тренде
Дети Арнольда Шварценеггера отказались делать фото с внебрачным сыном актёра
Дети Арнольда Шварценеггера отказались делать фото с внебрачным сыном актёра
Последние материалы
Как распознать моль в доме: 5 неожиданных признаков, о которых вы могли не догадываться
Минимальный набор для пикника: в каких странах он стоит меньше всего
Загадочные сигналы: вот что скрывают огромные льдины в Антарктиде
Никакой фритюрницы и литров масла: как сделать идеальную хрустящую картошку с паром и терпением
Рак лечат пузырьками? Звук без скальпеля уже творит чудеса
Ускорение жизни или экономия времени: готовая еда набирает популярность в России
Золотой голос и золотые гонорары: сколько зарабатывает Николай Басков за одно выступление?
Не оперный певец и не композитор: Лоза разоблачил формулу творчества Баскова
Вы тоже так делаете — а потом удивляетесь, почему редис горчит и трескается
Необычные, капризные, стильные: как приручить сальвары и пижамные брюки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.