Ускорители загара и SPF: как совместить для красивого и безопасного результата

Мечтаете о ровном, золотистом тоне кожи уже после первых дней отпуска? Тогда у вас есть один летний союзник — ускоритель загара. Это не автозагар и не солнцезащитный крем, а особый тип продукта, который помогает коже быстрее вырабатывать меланин и буквально "включает" загар. Но при всей его эффективности важно знать, как им пользоваться, чтобы не сгореть и не навредить коже.
Ускорители загара — это специальные лосьоны или кремы, которые стимулируют выработку меланина во время пребывания на солнце. В их составе обычно есть:
Некоторые ускорители также содержат DHA — молекулу автозагара, которая окрашивает кожу даже без активного загара. Отличный вариант для тех, кто хочет избежать белизны в первые дни на пляже.
"Ускорители загара не заменяют солнцезащитный крем", — подчёркивает дерматолог Коринна Ригони.
Они не защищают кожу от UVA и UVB-излучения, а значит, при неправильном применении легко получить ожог или эритему.
Если вы не хотите вернуться домой красной, как варёный рак, — обязательно сочетайте ускоритель с SPF.
ШАГ 1. Нанесите ускоритель ДО солнцезащитного крема.
ШАГ 2. Сверху — солнцезащитный крем с подходящим SPF.
ШАГ 3. Повторяйте нанесение SPF в течение дня.
ШАГ 4. Избегайте часов максимальной активности солнца (12:00-16:00).
Сейчас на рынке есть всё:
В интернете часто советуют использовать пиво, оливковое масло или другие "натуральные" заменители ускорителей. Это опасно: такие продукты не только не защищают кожу, но и усиливают риск ожогов и пигментации. Лучше уж вовсе ничего не наносить, чем жарить себя в оливковом масле, как картошку.
Хотите усилить эффект изнутри? Обратите внимание на добавки с бета-каротином, ликопином и витамином Е. Они помогают коже лучше адаптироваться к солнцу и дольше сохранять загар.
Правильно подобранный ускоритель загара поможет вам выглядеть свежо и сияюще. Но не забывайте: солнце может быть не только другом, но и врагом кожи. Защищайтесь, пейте воду и наслаждайтесь летом с умом!
Зага́р — изменение цвета кожи (потемнение кожи) под воздействием ультрафиолетовых лучей вследствие образования и накопления в нижних слоях кожи специфического пигмента — меланина.
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