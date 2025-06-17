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Ускорители загара и SPF: как совместить для красивого и безопасного результата

3:33
Моя семья » Красота и стиль

Мечтаете о ровном, золотистом тоне кожи уже после первых дней отпуска? Тогда у вас есть один летний союзник — ускоритель загара. Это не автозагар и не солнцезащитный крем, а особый тип продукта, который помогает коже быстрее вырабатывать меланин и буквально "включает" загар. Но при всей его эффективности важно знать, как им пользоваться, чтобы не сгореть и не навредить коже.

Загар
Фото: freepik.com by kroshka__nastya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Загар

Что такое ускоритель загара и как он работает

Ускорители загара — это специальные лосьоны или кремы, которые стимулируют выработку меланина во время пребывания на солнце. В их составе обычно есть:

  • Тирозин: аминокислота, предшественник меланина.
  • Морковное масло: источник бета-каротина, придаёт коже сияние.
  • Масло лесного ореха и витамины: питают и защищают кожу.
  • Антиоксиданты: помогают нейтрализовать вред солнца.

Некоторые ускорители также содержат DHA — молекулу автозагара, которая окрашивает кожу даже без активного загара. Отличный вариант для тех, кто хочет избежать белизны в первые дни на пляже.

Почему ускоритель загара нельзя использовать в одиночку

"Ускорители загара не заменяют солнцезащитный крем", — подчёркивает дерматолог Коринна Ригони.

Они не защищают кожу от UVA и UVB-излучения, а значит, при неправильном применении легко получить ожог или эритему.

Если вы не хотите вернуться домой красной, как варёный рак, — обязательно сочетайте ускоритель с SPF.

Как правильно использовать ускоритель загара

ШАГ 1. Нанесите ускоритель ДО солнцезащитного крема.

  • Вотрите его в кожу перед выходом на улицу, дайте полностью впитаться.

ШАГ 2. Сверху — солнцезащитный крем с подходящим SPF.

  • Для светлой кожи — SPF 30 и выше, для тёмной — не ниже SPF 15.

ШАГ 3. Повторяйте нанесение SPF в течение дня.

  • Особенно после купания, потоотделения или длительного пребывания на солнце.

ШАГ 4. Избегайте часов максимальной активности солнца (12:00-16:00).

  • Даже с кремами кожа в это время особенно уязвима.

Какие ускорители выбрать

Сейчас на рынке есть всё:

  • Средства 2-в-1 - и ускоряют загар, и содержат SPF.
  • Молочко для тела с увлажняющим эффектом.
  • Спреи для ног и рук, если хочется более интенсивного оттенка.

Опасные лайфхаки: чего НЕ стоит делать

В интернете часто советуют использовать пиво, оливковое масло или другие "натуральные" заменители ускорителей. Это опасно: такие продукты не только не защищают кожу, но и усиливают риск ожогов и пигментации. Лучше уж вовсе ничего не наносить, чем жарить себя в оливковом масле, как картошку.

Бонус: добавки, которые усиливают загар

Хотите усилить эффект изнутри? Обратите внимание на добавки с бета-каротином, ликопином и витамином Е. Они помогают коже лучше адаптироваться к солнцу и дольше сохранять загар.

Загар — это красиво, но не любой ценой

Правильно подобранный ускоритель загара поможет вам выглядеть свежо и сияюще. Но не забывайте: солнце может быть не только другом, но и врагом кожи. Защищайтесь, пейте воду и наслаждайтесь летом с умом!

Уточнения

Зага́р — изменение цвета кожи (потемнение кожи) под воздействием ультрафиолетовых лучей вследствие образования и накопления в нижних слоях кожи специфического пигмента — меланина.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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