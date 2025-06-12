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Забудьте про универсальные схемы — вот как на самом деле нужно делать контуринг

2:26
Моя семья » Красота и стиль

Контуринг — это не просто модный приём в макияже, а настоящее искусство. Он способен визуально скорректировать форму лица, подчеркнуть достоинства и скрыть мелкие недостатки. Но важно помнить: при неправильном подходе контуринг может сыграть злую шутку и визуально прибавить возраст, сделать черты лица грубыми и уставшими. Чтобы макияж действительно украшал, мы расскажем вам, какие зоны лучше не затемнять.

Молодая привлекательная женщина делает макияж на розовой стене
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молодая привлекательная женщина делает макияж на розовой стене

Не затемняйте зону под глазами

Если вы используете тёмные оттенки в области под глазами, вы рискуете подчеркнуть следы усталости и тёмные круги. Эта зона требует осветления, а не затемнения. Лучше использовать консилер с лёгким свечением, чтобы сделать взгляд более свежим и открытым.

Центр лба должен оставаться светлым

Многие по ошибке затемняют центр лба, особенно при попытке «сузить» лицо. Но это создаёт эффект плоскости и лишает лицо живости. Если вы хотите сбалансировать пропорции, мягко затемняйте виски, а центр оставляйте светлым.

Спинка носа — не для бронзера

Одна из самых распространённых ошибок — нанесение тёмных тонов по всей длине носа. Это делает его визуально шире и грубее. Правильная техника — затемнение по бокам и тонкое осветление по центру. Так вы создадите аккуратный и утончённый эффект.

Слишком близко к носу — не стоит

Если затемнять щёки слишком близко к носу, лицо будет выглядеть запавшим и уставшим. Направляйте контур от середины скулы к виску. Такой приём придаст чертам выразительность, не утяжеляя лицо.

Осторожнее с подбородком и нижней челюстью

При излишнем затемнении подбородка и нижней челюсти лицо может приобрести «квадратную» форму. Эта зона требует мягкой коррекции, не резких линий. Работайте лёгкими штрихами, чтобы подчеркнуть форму, а не изменить её радикально.

Главное правило — умеренность

Контуринг — прекрасный инструмент, если использовать его с умом. Оставляйте ключевые зоны светлыми, чтобы макияж выглядел натурально и стильно. Помните, что главная цель — подчеркнуть вашу природную красоту, а не замаскировать её.

Уточнения

Макия́ж — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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