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Мини-шляпа, максимальный эффект: возвращение головного убора из 60-х

1:47
Моя семья » Красота и стиль

Каждое лето мода возвращает в повестку соломенные шляпы, но в этом сезоне классическая широкополая уступает место неожиданной героине — шляпке-таблетке. Миниатюрная, без полей, с винтажным настроением и королевским шиком — именно она становится хитом пляжей, городских террас и летних вечеринок.

Девушка в рафийной шляпке-таблетке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка в рафийной шляпке-таблетке

Элегантный камбэк

Такие шляпы когда-то носили Джеки Кеннеди и принцесса Диана, а сегодня их выбирают Altuzarra, Marni, Chloé и Loro Piana. Таблетки появляются в белой хлопковой ткани, с ракушками, перьями, бантом и даже в формате из натуральной рафии — главного летнего материала сезона.

Рафи́я — фаворит модниц

На пике — жёсткие шляпы из рафии в спокойных оттенках или с акцентами цвета. В соцсетях их уже расхваливают испанские инфлюенсеры. Алекс Сегура Сант носит рафию с белым платьем и сумкой в тон, а Мелисса Вильярреал делает ставку на лаконичные образы: белая блузка, шоколадные брюки и шляпа-таблетка — минимализм, в котором всё работает на эффект.

Универсальность и шик

Таблетка легко вписывается и в образы на каждый день, и в стильные выходы. Она подходит к летним платьям, струящимся юбкам, льняным костюмам и даже к джинсам. Хотите ощущение старого Голливуда или намёк на королевский стиль — этот аксессуар справится.

Возвращение с характером

Таблетка — это больше, чем просто головной убор. Это вызов привычному летнему гардеробу и элегантная альтернатива привычной соломе. Вопрос в том, на чьей вы стороне этим летом — классики или дерзкой новизны?

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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