Мини, кюлоты и капри: 10 трендовых шорт, которые подойдут каждой фигуре

4:05 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Каждое лето мы достаём из шкафа шорты — как только первые +25 появляются на термометре. Но в этом сезоне они — не просто "дежурный" элемент летнего гардероба. Шорты 2025 года стали настоящим fashion-заявлением, в котором сочетаются городская элегантность, лёгкость отпуска и всё то, что мы любим в моде — женственность, универсальность и стиль.

Фото: Designed be Freepik by halayalex, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушки в шортах

Подиумы от Парижа до Токио предложили шорты на любой вкус: от винтажного спорта до кутюрного сатина. А модницы в Хамовниках, Барселоне и на Манхэттене уже носят их как must-have. Вот 10 фасонов, на которые стоит обратить внимание этим летом.

В клеточку или вишнёвую гингем

Вдохновлённые стилем Брижит Бардо, такие шорты — словно поцелуй из 60-х. Мелкая клетка в розовых, голубых или чёрно-белых тонах смотрится нежно и утончённо. Отлично сочетаются с романтичными топами, балетками или соломенными аксессуарами.

Атласный блеск

Шорты, похожие на струящийся вечерний свет. Атласные и сатиновые модели в карамельных, жемчужных и винных оттенках становятся выбором тех, кто хочет выглядеть утончённо даже в знойный день. Идеальны с майками на бретелях и босоножками с ремешками.

Спорт из 90-х

Ретро-шорты с лампасами, как будто из гардероба юной Наоми Кэмпбелл. Их носят с укороченными майками, кедами и кепками. Такой образ кричит: "Да, я спортивная, но в первую очередь — стильная".

Капри в стиле old money

Средняя длина, прямой крой и благородные ткани — идеальный баланс между "консервативно" и "свежо". В паре с рубашкой и лоферами капри подойдут и для офиса, и для прогулки по музею в выходной день.

Кюлоты: архитектура в движении

Объём, форма, драма. Кюлоты — это про форму, про силуэт. Отличный выбор для тех, кто хочет выглядеть "как с обложки", но без усилий. Идеально с платформами, жакетами без рукавов и массивными очками.

По фигуре, но со вкусом

Мини-шорты, которые подчеркивают фигуру, — снова в игре. Но теперь они выглядят по-взрослому: из плотных тканей, с аккуратной посадкой и элегантными деталями. Носим с оверсайз-жилетами, белыми рубашками и босоножками на тонком каблуке.

С оборками: немного романтики

Если хочется добавить игривости, но не выглядеть инфантильно — берите шорты с воланами. Белые, нежно-розовые или песочные — они идеально подходят для образов в стиле прованс с рафией, плетёными сумками и босоножками с завязками.

Красные: заяви о себе

Да, красный снова на пике. Яркие алые шорты можно носить в total-look'е или как цветовой акцент. Главное — уверенность. Сочетайте с чёрным, белым, или даже с розовым — модные правила больше не запрещают.

Шаровары — новая романтика

Широкие, воздушные, с присборенной талией. Вдохновлённые стилем начала XIX века, они возвращают образу женственность и ощущение мечты. Подходят и к босоножкам, и к балеткам, и даже к сандалиям на платформе.

Джинсовая классика

Без них ни одно лето не обходится. Джинсовые шорты универсальны: с футболкой — для пикника, с жакетом — для прогулки по городу. Они подстраиваются под настроение и стиль — от гранжа до курортного шика.

Лето — идеальное время носить то, что радует

Шорты 2025 — это уже не просто одежда для жары. Это манифест комфорта и стиля, в котором каждая найдёт свою идеальную пару. Главное — выбрать силуэт, который вам по душе, и не бояться экспериментировать с тканями, цветом и настроением.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.