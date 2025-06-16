Одежда, которая убирает живот без утягивающего белья: стильные приёмы этого сезона

Живот — не проблема. Он есть почти у всех женщин, и это абсолютно нормально. Но если хочется выглядеть чуть стройнее, чувствовать себя увереннее и не переживать за складочки — стоит не прятаться, а выбрать одежду с умом. Никаких мешков и утяжек — только грамотный крой, ткань и пара хитрых приёмов.
Главное — подчеркнуть свои плюсы, а не зацикливаться на животе. И да, иногда всего один правильный вырез может изменить весь образ.
Первая ошибка — обтягивающие вещи "в облипку". Вторая — балахоны, которые висят мешком. И то, и другое подчёркивает живот, а не скрывает.
Идеальный вариант — мягкие ткани, свободный силуэт, длина чуть ниже линии живота. Пусть ткань плавно скользит по телу, не акцентируя внимание на талии.
Забудьте про заниженную талию — она режет фигуру и подчеркивает живот. Нужны брюки с высокой посадкой: они мягко удерживают живот, визуально вытягивают ноги и создают эффект подтянутой линии.
Обязательно обращайте внимание на ткань: эластичная, но не слишком тонкая — вот золотая середина.
Платье — лучший друг фигуры. Главное — выбрать правильный крой.
Для невысоких подойдут платья до колена — они вытягивают силуэт. Высокие могут смело выбирать длину в пол. Вырез остаётся тем же — V-образный или драпировка на груди творят чудеса.
В купальнике хочется чувствовать себя расслабленно, а не втягивать живот на пляже.
Живот — не враг, а часть тела, которая заслуживает уважения. Подчёркивайте достоинства, выбирайте фасоны по фигуре и не бойтесь экспериментов. Мода не для того, чтобы прятаться, а для того, чтобы блистать.
Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Есть машины, которые покупают и забывают. А эти — переживут даже владельцев. Рассказываем про 15 автомобилей, которым не страшны ни годы, ни пробеги.