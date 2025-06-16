Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фитнес лайфхак: как получить максимум, тренируясь меньше
Лавровый лист: вот зачем опытные хозяйки кладут его у входной двери на время отсутствия
Мини, кюлоты и капри: 10 трендовых шорт, которые подойдут каждой фигуре
Просто положите рядом два куска — и помидоры перестанут трескаться от жары
Глобальная стройка на грани срыва: медь заканчивается быстрее, чем ожидалось
Где в Аттике купаться небезопасно: эти пляжи стоит избегать летом 2025
Медовый месяц по-русски: Виктория Дайнеко раскрыла детали грядущего приключения
Айза-Лилуна Ай раскрыла главное желание: что скрывает её поход в клинику?
Миллиарды евро на спящих счетах: правительство Германии планирует их забрать

Одежда, которая убирает живот без утягивающего белья: стильные приёмы этого сезона

3:03
Моя семья » Красота и стиль

Живот — не проблема. Он есть почти у всех женщин, и это абсолютно нормально. Но если хочется выглядеть чуть стройнее, чувствовать себя увереннее и не переживать за складочки — стоит не прятаться, а выбрать одежду с умом. Никаких мешков и утяжек — только грамотный крой, ткань и пара хитрых приёмов.

Девушки в разной одежде
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Девушки в разной одежде

Главное — подчеркнуть свои плюсы, а не зацикливаться на животе. И да, иногда всего один правильный вырез может изменить весь образ.

Блузки и топы: выбираем длину и вырез

Первая ошибка — обтягивающие вещи "в облипку". Вторая — балахоны, которые висят мешком. И то, и другое подчёркивает живот, а не скрывает.

Идеальный вариант — мягкие ткани, свободный силуэт, длина чуть ниже линии живота. Пусть ткань плавно скользит по телу, не акцентируя внимание на талии.

Обратите внимание на вырезы

  • V-образный вытягивает силуэт и уводит взгляд вверх
  • Лодочка и овальный подчёркивают ключицы и грудь

Также работает правило цвета

  • Тёмный низ + светлый верх = визуальное равновесие
  • Однотонные ткани стройнят, особенно в области живота

Брюки и джинсы: высокая посадка — ваш союзник

Забудьте про заниженную талию — она режет фигуру и подчеркивает живот. Нужны брюки с высокой посадкой: они мягко удерживают живот, визуально вытягивают ноги и создают эффект подтянутой линии.

Что выбрать:

  • Облегающие джинсы или джеггинсы — если у вас стройные ноги
  • Брюки-палаццо, прямые или слегка клеш — если хочется больше свободы и баланса

Обязательно обращайте внимание на ткань: эластичная, но не слишком тонкая — вот золотая середина.

Платья, которые стройнят без утягивающего белья

Платье — лучший друг фигуры. Главное — выбрать правильный крой.

Рабочие силуэты

  • Ампир (с завышенной талией) подчёркивает грудь и скрывает живот
  • А-силуэт свободно облегает бедра и не обтягивает живот
  • Макси-платья из лёгких тканей струятся по фигуре и не добавляют объёма

Для невысоких подойдут платья до колена — они вытягивают силуэт. Высокие могут смело выбирать длину в пол. Вырез остаётся тем же — V-образный или драпировка на груди творят чудеса.

Купальники для живота: и красиво, и комфортно

В купальнике хочется чувствовать себя расслабленно, а не втягивать живот на пляже.

Что выбирать

  • Цельные купальники со сборками или драпировками в зоне талии
  • Танкини - отличный компромисс между закрытостью и удобством
  • Высокие плавки в бикини поддерживают живот и придают форму

Главное — одежда должна помогать, а не прятать

Живот — не враг, а часть тела, которая заслуживает уважения. Подчёркивайте достоинства, выбирайте фасоны по фигуре и не бойтесь экспериментов. Мода не для того, чтобы прятаться, а для того, чтобы блистать.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Когда лёд тает, границы стираются: медведи начали смешиваться
Домашние животные
Когда лёд тает, границы стираются: медведи начали смешиваться Аудио 
Купил, поездил, пожалел: эти машины теряют цену быстрее всех
Авто
Купил, поездил, пожалел: эти машины теряют цену быстрее всех Аудио 
Шерсть дыбом: кого медведи боятся больше пули и почему они сбегают к людям
Домашние животные
Шерсть дыбом: кого медведи боятся больше пули и почему они сбегают к людям Аудио 
Популярное
Купил и забыл: 15 авто, которых хватит на всю жизнь

Есть машины, которые покупают и забывают. А эти — переживут даже владельцев. Рассказываем про 15 автомобилей, которым не страшны ни годы, ни пробеги.

Купил и забыл: 15 авто, которых хватит на всю жизнь
Птица, которую уважали веками, теперь умирает в молчании — и почти никто этого не замечает
Птица, которую уважали веками, теперь умирает в молчании — и почти никто этого не замечает
Это давление в шинах кажется нормальным, но именно оно разрушает подвеску
Почему еда остаётся холодной, а тарелка обжигает: как правильно разогревать пищу в микроволновке
Иран имеет будущее и очень помог России и Китаю своим ответом Израилю Любовь Степушова Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев Анализ операции Ам Калви: упреждающий удар Израиля по Ирану Юрий Бочаров
Где гадюки прячутся чаще всего: этот дачный угол кажется безопасным, но это не так
Миллиардер из США погасил долги Северного потока-2: что это значит для Европы
Путь от ненависти к сочувствию: как Екатерина Гордон изменила отношение к Седоковой
Путь от ненависти к сочувствию: как Екатерина Гордон изменила отношение к Седоковой
Последние материалы
Фитнес лайфхак: как получить максимум, тренируясь меньше
Лавровый лист: вот зачем опытные хозяйки кладут его у входной двери на время отсутствия
Мини, кюлоты и капри: 10 трендовых шорт, которые подойдут каждой фигуре
Просто положите рядом два куска — и помидоры перестанут трескаться от жары
Глобальная стройка на грани срыва: медь заканчивается быстрее, чем ожидалось
Где в Аттике купаться небезопасно: эти пляжи стоит избегать летом 2025
Медовый месяц по-русски: Виктория Дайнеко раскрыла детали грядущего приключения
Айза-Лилуна Ай раскрыла главное желание: что скрывает её поход в клинику?
Миллиарды евро на спящих счетах: правительство Германии планирует их забрать
Новая Lada — а проблем как у старой: что забывают делать водители после покупки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.