Одежда, которая убирает живот без утягивающего белья: стильные приёмы этого сезона

3:03 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Живот — не проблема. Он есть почти у всех женщин, и это абсолютно нормально. Но если хочется выглядеть чуть стройнее, чувствовать себя увереннее и не переживать за складочки — стоит не прятаться, а выбрать одежду с умом. Никаких мешков и утяжек — только грамотный крой, ткань и пара хитрых приёмов.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Девушки в разной одежде

Главное — подчеркнуть свои плюсы, а не зацикливаться на животе. И да, иногда всего один правильный вырез может изменить весь образ.

Блузки и топы: выбираем длину и вырез

Первая ошибка — обтягивающие вещи "в облипку". Вторая — балахоны, которые висят мешком. И то, и другое подчёркивает живот, а не скрывает.

Идеальный вариант — мягкие ткани, свободный силуэт, длина чуть ниже линии живота. Пусть ткань плавно скользит по телу, не акцентируя внимание на талии.

Обратите внимание на вырезы

V-образный вытягивает силуэт и уводит взгляд вверх

вытягивает силуэт и уводит взгляд вверх Лодочка и овальный подчёркивают ключицы и грудь

Также работает правило цвета

Тёмный низ + светлый верх = визуальное равновесие

+ = визуальное равновесие Однотонные ткани стройнят, особенно в области живота

Брюки и джинсы: высокая посадка — ваш союзник

Забудьте про заниженную талию — она режет фигуру и подчеркивает живот. Нужны брюки с высокой посадкой: они мягко удерживают живот, визуально вытягивают ноги и создают эффект подтянутой линии.

Что выбрать:

Облегающие джинсы или джеггинсы — если у вас стройные ноги

Брюки-палаццо, прямые или слегка клеш — если хочется больше свободы и баланса

Обязательно обращайте внимание на ткань: эластичная, но не слишком тонкая — вот золотая середина.

Платья, которые стройнят без утягивающего белья

Платье — лучший друг фигуры. Главное — выбрать правильный крой.

Рабочие силуэты

Ампир (с завышенной талией) подчёркивает грудь и скрывает живот

(с завышенной талией) подчёркивает грудь и скрывает живот А-силуэт свободно облегает бедра и не обтягивает живот

свободно облегает бедра и не обтягивает живот Макси-платья из лёгких тканей струятся по фигуре и не добавляют объёма

Для невысоких подойдут платья до колена — они вытягивают силуэт. Высокие могут смело выбирать длину в пол. Вырез остаётся тем же — V-образный или драпировка на груди творят чудеса.

Купальники для живота: и красиво, и комфортно

В купальнике хочется чувствовать себя расслабленно, а не втягивать живот на пляже.

Что выбирать

Цельные купальники со сборками или драпировками в зоне талии

со сборками или драпировками в зоне талии Танкини - отличный компромисс между закрытостью и удобством

- отличный компромисс между закрытостью и удобством Высокие плавки в бикини поддерживают живот и придают форму

Главное — одежда должна помогать, а не прятать

Живот — не враг, а часть тела, которая заслуживает уважения. Подчёркивайте достоинства, выбирайте фасоны по фигуре и не бойтесь экспериментов. Мода не для того, чтобы прятаться, а для того, чтобы блистать.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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