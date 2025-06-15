Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Твоя кожа знает, как бороться с солнцем — осталось не мешать ей
Простая тренировка, которая работает лучше модных методик — вот почему
Худеешь — грустишь: связь, о которой не говорят в фитнес-клубах
Тося Чайкина раскрыла болезненную историю отношений: что скрывал её партнёр
Росатом возглавит проект первой АЭС в Казахстане — подробности сделки
Архипелаг, где вода прозрачнее намерений, а песок мягче слов
Не горит лампочка — ещё не значит, что всё в порядке: как масло в дефиците убивает двигатель
Пересыпать нельзя недосыпать: ученые нашли формулу сна
Тесто, которое не бесит: идеальный вариант для первого хачапури в жизни: готовим, как в Батуми

Мода обнулилась: 7 пар, которые ты носила в детстве — и снова захочешь надеть

2:01
Моя семья » Красота и стиль

Мода — дама ностальгическая: она всё чаще заглядывает в архивы и достаёт оттуда забытые хиты. Весной и летом 2025 года обувные тренды сделают виток назад: в повестке — культовые пары из 90-х, которым нашли новое применение и стильную подачу.

Сабо на пробковой платформе с принтом под корову
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сабо на пробковой платформе с принтом под корову

Сабо на пробковой платформе

  • Помните массивные сабо из пробки, которые считались спорными в нулевых? Теперь они снова с нами — в ковбойском исполнении с принтом под корову или в виде биркенштоков на платформе. Комфорт и трендовость в одном флаконе.

Босоножки на высокой платформе

  • Толстая платформа возвращает нас не только в 90-е, но и в начало десятых. Теперь она снова актуальна — благодаря показам Chanel. Такая обувь прекрасно сочетается с туниками, платьями и бохо-луками.

Ретро-кроссовки

  • От замшевых моделей с миндалевидным носом до массивных кед на толстой подошве — спортивный стиль 90-х захватил витрины. Особенно актуальны модели от Gucci и Louis Vuitton.

Вьетнамки в стиле The Row

  • И снова в моде — тонкие ремешки, почти незаметный каблук и абсолютная универсальность. Эти модели можно надеть хоть с платьем, хоть с джинсами, не задумываясь.

Желейные сандалии

  • Ностальгия по детству в полной силе: обувь из пластика с ремешками снова актуальна. Среди фаворитов — мюли с перемычкой, балетки с ремешком в стиле Мэри Джейн и рыбацкие сандалии.

Сандалии античной богини

  • Тонкие переплетения, изящные ремешки и минимализм — в духе Dior и Alaïa. Особенно эффектно смотрятся модели с кольцом на большом пальце.

Peep toe снова в моде

  • Туфли с вырезом для пальцев — новый must-have. Их носят и летом, и в межсезонье, сочетая с носками или колготками — как это сделали в Fendi.

 

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Берите с рук — не ошибётесь: проверенные бойцы, которым не страшны ни мороз, ни бездорожье
Авто
Берите с рук — не ошибётесь: проверенные бойцы, которым не страшны ни мороз, ни бездорожье Аудио 
Выглядит странно, но работает: садоводы добавляют это в воду — и кабачки прут как сумасшедшие
Садоводство, цветоводство
Выглядит странно, но работает: садоводы добавляют это в воду — и кабачки прут как сумасшедшие Аудио 
Соседи будут жаловаться, а вы — страдать: 5 деревьев, которые лучше не сажать
Садоводство, цветоводство
Соседи будут жаловаться, а вы — страдать: 5 деревьев, которые лучше не сажать Аудио 
Популярное
Шерсть дыбом: кого медведи боятся больше пули и почему они сбегают к людям

У медведя есть враг, который страшнее человека. Он приходит без предупреждения, не боится ни ружья, ни машины — и это вовсе не хищник из другого вида.

Шерсть дыбом: кого медведи боятся больше пули и почему они сбегают к людям
Огурцы лезут, как на дрожжах: старый рецепт удобрения, который работает лучше магазинных
Огурцы лезут, как на дрожжах: старый рецепт удобрения, который работает лучше магазинных
Купил, поездил, пожалел: эти машины теряют цену быстрее всех
Берите с рук — не ошибётесь: проверенные бойцы, которым не страшны ни мороз, ни бездорожье
Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев Анализ операции Ам Калви: упреждающий удар Израиля по Ирану Юрий Бочаров Только доктор Путин сможет вылечить сумасшедших из Европы, собравшихся в Одессе Любовь Степушова
Никакой рекламы: вот какой двигатель реально ходит дольше и ломается реже
Кроссоверы до 30 тысяч км — а уже на вторичке: топ китайцев, от которых бегут
Легенда возвращается: новый мотор Honda уже называют лучшим в истории
Легенда возвращается: новый мотор Honda уже называют лучшим в истории
Последние материалы
Путь от ненависти к сочувствию: как Екатерина Гордон изменила отношение к Седоковой
Их описывали одинаково на всех континентах: неужели драконы были реальны
Вы тоже начнёте это делать: метод с землёй, который выглядит странно, но спасает картофель
Один слой — и вода не пройдёт: секрет защиты подвала от грунтовых вод
Приборка врёт, но не специально: почему цифры на панели отстают от реальности
Макароны с подвохом: что с ними сделать, чтобы сахар не прыгал как сумасшедший
Повреждённые волосы без шанса? Эти средства дают хотя бы иллюзию восстановления
Туристы, трепещите! Юг Европы готовится к решающей битве – 15 июня назначен днём протеста
Тегеран рассматривает блокаду ключевого нефтяного маршрута
Продюсер раскрыл правду о скандале Фадеева и Глюкозы: кто действительно виноват?
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.