Мода обнулилась: 7 пар, которые ты носила в детстве — и снова захочешь надеть

2:01 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мода — дама ностальгическая: она всё чаще заглядывает в архивы и достаёт оттуда забытые хиты. Весной и летом 2025 года обувные тренды сделают виток назад: в повестке — культовые пары из 90-х, которым нашли новое применение и стильную подачу.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Сабо на пробковой платформе с принтом под корову

Сабо на пробковой платформе

Помните массивные сабо из пробки, которые считались спорными в нулевых? Теперь они снова с нами — в ковбойском исполнении с принтом под корову или в виде биркенштоков на платформе. Комфорт и трендовость в одном флаконе.

Босоножки на высокой платформе

Толстая платформа возвращает нас не только в 90-е, но и в начало десятых. Теперь она снова актуальна — благодаря показам Chanel. Такая обувь прекрасно сочетается с туниками, платьями и бохо-луками.

Ретро-кроссовки

От замшевых моделей с миндалевидным носом до массивных кед на толстой подошве — спортивный стиль 90-х захватил витрины. Особенно актуальны модели от Gucci и Louis Vuitton.

Вьетнамки в стиле The Row

И снова в моде — тонкие ремешки, почти незаметный каблук и абсолютная универсальность. Эти модели можно надеть хоть с платьем, хоть с джинсами, не задумываясь.

Желейные сандалии

Ностальгия по детству в полной силе: обувь из пластика с ремешками снова актуальна. Среди фаворитов — мюли с перемычкой, балетки с ремешком в стиле Мэри Джейн и рыбацкие сандалии.

Сандалии античной богини

Тонкие переплетения, изящные ремешки и минимализм — в духе Dior и Alaïa. Особенно эффектно смотрятся модели с кольцом на большом пальце.

Peep toe снова в моде

Туфли с вырезом для пальцев — новый must-have. Их носят и летом, и в межсезонье, сочетая с носками или колготками — как это сделали в Fendi.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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