Больше не позор из нулевых: капри официально в моде, и вот как их носить

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Они возвращаются! Брюки-капри снова на модной арене — и пугают всех, кто помнит, как они безжалостно укорачивали ноги в 2000-х. Но не спешите с выводами. В 2025-м капри возвращаются с обновлённой стилистикой. И звёзды вроде Беллы Хадид и Хейли Бибер знают, как их обыграть так, чтобы ноги казались длиннее, а образ — эффектнее.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка в капри и топе идёт по улице

Какие капри выбирать в 2025 году

Классические, как часть костюма

Капри из костюмной ткани — идеальный вариант для тех, кто любит структурированные образы. Выбирайте модели в комплекте с жилетом или пиджаком, и будет вам стиль без усилий.

Спортивные — для расслабленного настроения

Да, капри могут быть похожи на укороченные легинсы — и это не минус, а плюс. Их можно сочетать как с худи, так и с элегантным верхом, как это делает Хейли Бибер.

Джинсовые — как альтернатива шортам

Хотите освежить летний гардероб? Джинсовые капри — отличный способ носить деним нестандартно. Добавьте к ним белую футболку, и образ готов.

С модными принтами

Полька-дот, зебра, леопард — выбирайте смелый рисунок, а верх оставьте максимально простым и однотонным. Это идеальный приём для создания трендового лука.

Как стилизовать капри, чтобы не казаться ниже

Образ с milkmaid top, как у Беллы Хадид

Объёмный топ в пижамном стиле с рюшами уравновешивает силуэт, особенно если капри облегающие. Такой контраст делает образ сбалансированным и визуально вытягивает фигуру.

Капри + тренч, как у Хейли Бибер

Хейли носит спортивные капри с элегантным тренчем цвета слоновой кости — и это гениально. Особенно стоит обратить внимание на высокий воротник — тренд с подиумов, который делает образ собранным.

Вечерний выход в капри

Да, капри можно выгуливать и на мероприятие! Белла сочетает их с откровенным топом и лодочками. Мы же советуем добавить босоножки на платформе и винтажную сумку — получится смелый и современный образ.

Стритстайл с акцентом на пропорции

В офис? Легко. Капри комбинируются с объёмным пиджаком и жилетом. Не забудьте про каблуки — они вытянут силуэт. А кожаная куртка прямого кроя добавит остроты.

Маленький вывод

Капри — как лакмусовая бумажка для стиля: они либо работают на вас, либо безжалостно рушат пропорции. Но если выбрать правильную модель и удачно обыграть образ — результат будет эффектным и ультрамодным. И да, теперь их можно носить не только на спортплощадку, но и на ужин в модном ресторане.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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