Коровы в моде, и это не шутка: это принт вернулся и захватывает гардеробы инфлюенсеров

Леопард больше не рычит так громко. Последние пару лет он уверенно держал позиции в гардеробах it-girls и обычных модниц, но сейчас всё больше стилистов предлагают глянуть в другую сторону — туда, где пасутся модные коровы. Да-да, cow print официально ворвался в модную игру и готов заменить поднадоевшую хищную классику.
Он одновременно расслабленный и выразительный. Эти пятна будто случайны — в них нет вылизанной симметрии, и от этого образ выглядит более живым, а стиль — естественным. Черно-белая палитра легко вписывается в любой гардероб, а ассоциации с ковбойским стилем и бохо создают ощущение свободы и летнего вайба.
Cow print уже засветился в TikTok, в гардеробах инфлюенсеров и на показах брендов, играющих в тренды нулевых. Он стал новой "нейтральной эксцентрикой": вроде бы и спокойно, но при этом — с изюминкой.
Он не требует кричащих сочетаний, сам по себе создаёт настроение и отлично работает в минималистичных образах. Если леопард в этом сезоне немного подустал, то cow print — его дерзкий младший брат, готовый ворваться в гардероб и устроить стильную перестановку.
Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли вторую свадьбу, чтобы отпраздновать 20-летие своей любви. Гости дарили красивые подарки, но Подольская уверяет, что свадьба была не ради денег.