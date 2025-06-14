Коровы в моде, и это не шутка: это принт вернулся и захватывает гардеробы инфлюенсеров

2:24 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Леопард больше не рычит так громко. Последние пару лет он уверенно держал позиции в гардеробах it-girls и обычных модниц, но сейчас всё больше стилистов предлагают глянуть в другую сторону — туда, где пасутся модные коровы. Да-да, cow print официально ворвался в модную игру и готов заменить поднадоевшую хищную классику.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка в одежде с принтом коровы

Чем коровий принт круче леопарда

Он одновременно расслабленный и выразительный. Эти пятна будто случайны — в них нет вылизанной симметрии, и от этого образ выглядит более живым, а стиль — естественным. Черно-белая палитра легко вписывается в любой гардероб, а ассоциации с ковбойским стилем и бохо создают ощущение свободы и летнего вайба.

Cow print уже засветился в TikTok, в гардеробах инфлюенсеров и на показах брендов, играющих в тренды нулевых. Он стал новой "нейтральной эксцентрикой": вроде бы и спокойно, но при этом — с изюминкой.

Как носить cow print — легко и эффектно

Обувь с характером

Проще всего начать с деталей. Биркенштоки, сабо, мюли или кеды с коровьими пятнами — и весь образ оживает. Они отлично сочетаются с джинсами, шортами, трикотажными платьями.

Юбка + базовый верх

Юбка с принтом коровы + белая футболка или майка — классическая пара с акцентом. Не забываем про соломенную сумку и очки в стиле 70-х.

Верх с принтом + деним

Блузы, рубашки или топы в cow print прекрасно смотрятся с джинсами прямого кроя или шортами. Такой образ будет смотреться легко, но броско.

Аксессуары и бохо-настроение

Вплетайте cow print в духе бохо: казаки, замша, бахрома, шляпы, джинсовые жилетки. Этот микс выглядит особенно выигрышно летом — как будто вы только что вернулись с музыкального фестиваля в Техасе.

Cow print — это не каприз, а уверенное да новому базовому принту

Он не требует кричащих сочетаний, сам по себе создаёт настроение и отлично работает в минималистичных образах. Если леопард в этом сезоне немного подустал, то cow print — его дерзкий младший брат, готовый ворваться в гардероб и устроить стильную перестановку.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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