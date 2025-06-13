Ваши пятки в плачевном состоянии? Вот как избавиться от трещин всего за 3 шага

3:20 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Лето — пора открытой обуви, босоножек и прогулок босиком по даче или пляжу. Но именно в это время года пятки начинают страдать сильнее всего: кожа становится сухой, грубеет, появляются болезненные трещины. Это не только портит внешний вид стоп, но и может доставить серьёзный дискомфорт. К счастью, есть проверенные способы вернуть пяткам мягкость и здоровье — даже в самое жаркое время года.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Трещины на пятке в жару

Почему кожа на пятках грубеет и трескается

Кожа на пятках толще, чем на других участках тела — она ежедневно выдерживает вес, давление и трение. Но в жару проблемы усугубляются:

Мы чаще носим открытую обувь или ходим босиком — пятки не защищены.

Жара и пыль усиливают обезвоживание кожи.

Отсутствие носков и тесная обувь создают трение.

У многих летом потеют стопы, но влага не удерживается — кожа становится сухой и грубой.

Если не ухаживать за стопами, трещины могут углубиться, воспалиться и даже привести к инфекции.

Когда стоит обратиться к врачу

Если трещины глубокие, кровоточат, болят или не заживают — обратитесь к дерматологу или подологу. Причиной могут быть:

Диабет, псориаз или экзема.

Грибковые инфекции, особенно между пальцами.

Аутоиммунные заболевания.

Но если речь идёт просто о летней сухости — помочь себе можно и в домашних условиях.

Уход за потрескавшимися пятками: летняя инструкция

Замочите ноги и отшелушите пемзой

После дня на ногах и в открытой обуви особенно полезно замочить стопы в тёплой воде с солью или травами. Через 10-15 минут обработайте пятки пемзой, двигаясь круговыми движениями. Главное — не переусердствовать и не сдирать кожу.

Используйте крем с кислотами и мочевиной

После мягкого отшелушивания наносите крем с активными компонентами:

Молочная кислота и салициловая кислота помогают убрать омертвевшие клетки;

и помогают убрать омертвевшие клетки; Мочевина удерживает влагу и размягчает кожу.

Такие кремы можно использовать каждый вечер, а для усиления эффекта надеть хлопковые носки хотя бы на час.

Увлажнение — каждый день

После душа или пляжа не забывайте про стопы. Крем с маслами ши, кокоса, авокадо или с глицерином поможет удерживать влагу даже в сухом воздухе. Не допускайте шелушения — наносите крем регулярно.

Полезные советы

Ходите в закрытой обуви по улице, особенно на неровной поверхности.

Не носите слишком жёсткие сандалии без стелек.

Избегайте длительного нахождения на раскалённом песке или плитке босиком.

Сделайте заботу о пятках частью своей летней рутины

Летом пятки на виду — но забота о них важна не только ради красоты. Мягкая, увлажнённая кожа стоп — это комфорт при ходьбе, уверенность в открытой обуви и лёгкость в каждом шаге. Всего несколько минут в день, немного внимания — и ваши ноги будут чувствовать себя не хуже, чем после салонного педикюра.

Уточнения

Пя́тка или пята́ — выпуклая часть тела на задней стороне ступни.



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