Ваши пятки в плачевном состоянии? Вот как избавиться от трещин всего за 3 шага

Лето — пора открытой обуви, босоножек и прогулок босиком по даче или пляжу. Но именно в это время года пятки начинают страдать сильнее всего: кожа становится сухой, грубеет, появляются болезненные трещины. Это не только портит внешний вид стоп, но и может доставить серьёзный дискомфорт. К счастью, есть проверенные способы вернуть пяткам мягкость и здоровье — даже в самое жаркое время года.
Кожа на пятках толще, чем на других участках тела — она ежедневно выдерживает вес, давление и трение. Но в жару проблемы усугубляются:
Если не ухаживать за стопами, трещины могут углубиться, воспалиться и даже привести к инфекции.
Если трещины глубокие, кровоточат, болят или не заживают — обратитесь к дерматологу или подологу. Причиной могут быть:
Но если речь идёт просто о летней сухости — помочь себе можно и в домашних условиях.
После мягкого отшелушивания наносите крем с активными компонентами:
Такие кремы можно использовать каждый вечер, а для усиления эффекта надеть хлопковые носки хотя бы на час.
Летом пятки на виду — но забота о них важна не только ради красоты. Мягкая, увлажнённая кожа стоп — это комфорт при ходьбе, уверенность в открытой обуви и лёгкость в каждом шаге. Всего несколько минут в день, немного внимания — и ваши ноги будут чувствовать себя не хуже, чем после салонного педикюра.
Пя́тка или пята́ — выпуклая часть тела на задней стороне ступни.
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