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Ваши пятки в плачевном состоянии? Вот как избавиться от трещин всего за 3 шага

3:20
Моя семья » Красота и стиль

Лето — пора открытой обуви, босоножек и прогулок босиком по даче или пляжу. Но именно в это время года пятки начинают страдать сильнее всего: кожа становится сухой, грубеет, появляются болезненные трещины. Это не только портит внешний вид стоп, но и может доставить серьёзный дискомфорт. К счастью, есть проверенные способы вернуть пяткам мягкость и здоровье — даже в самое жаркое время года.

Трещины на пятке в жару
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Трещины на пятке в жару

Почему кожа на пятках грубеет и трескается

Кожа на пятках толще, чем на других участках тела — она ежедневно выдерживает вес, давление и трение. Но в жару проблемы усугубляются:

  • Мы чаще носим открытую обувь или ходим босиком — пятки не защищены.
  • Жара и пыль усиливают обезвоживание кожи.
  • Отсутствие носков и тесная обувь создают трение.
  • У многих летом потеют стопы, но влага не удерживается — кожа становится сухой и грубой.

Если не ухаживать за стопами, трещины могут углубиться, воспалиться и даже привести к инфекции.

Когда стоит обратиться к врачу

Если трещины глубокие, кровоточат, болят или не заживают — обратитесь к дерматологу или подологу. Причиной могут быть:

  • Диабет, псориаз или экзема.
  • Грибковые инфекции, особенно между пальцами.
  • Аутоиммунные заболевания.

Но если речь идёт просто о летней сухости — помочь себе можно и в домашних условиях.

Уход за потрескавшимися пятками: летняя инструкция

Замочите ноги и отшелушите пемзой

  • После дня на ногах и в открытой обуви особенно полезно замочить стопы в тёплой воде с солью или травами. Через 10-15 минут обработайте пятки пемзой, двигаясь круговыми движениями. Главное — не переусердствовать и не сдирать кожу.

Используйте крем с кислотами и мочевиной

После мягкого отшелушивания наносите крем с активными компонентами:

  • Молочная кислота и салициловая кислота помогают убрать омертвевшие клетки;
  • Мочевина удерживает влагу и размягчает кожу.

Такие кремы можно использовать каждый вечер, а для усиления эффекта надеть хлопковые носки хотя бы на час.

Увлажнение — каждый день

  • После душа или пляжа не забывайте про стопы. Крем с маслами ши, кокоса, авокадо или с глицерином поможет удерживать влагу даже в сухом воздухе. Не допускайте шелушения — наносите крем регулярно.

Полезные советы

  • Ходите в закрытой обуви по улице, особенно на неровной поверхности.
  • Не носите слишком жёсткие сандалии без стелек.
  • Избегайте длительного нахождения на раскалённом песке или плитке босиком.

Сделайте заботу о пятках частью своей летней рутины

Летом пятки на виду — но забота о них важна не только ради красоты. Мягкая, увлажнённая кожа стоп — это комфорт при ходьбе, уверенность в открытой обуви и лёгкость в каждом шаге. Всего несколько минут в день, немного внимания — и ваши ноги будут чувствовать себя не хуже, чем после салонного педикюра.

Уточнения

Пя́тка или пята́ — выпуклая часть тела на задней стороне ступни.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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