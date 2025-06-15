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Повреждённые волосы без шанса? Эти средства дают хотя бы иллюзию восстановления

1:39
Моя семья » Красота и стиль

Кажется, каждый сталкивался с ломкими прядями и секущимися концами. Но стоит ли сразу хвататься за ножницы — или есть шанс вернуть волосам здоровый вид без кардинальных мер?

Маска для волос
Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Маска для волос

Волосы не кожа — сами не восстановятся

Маски, масла, "ночные сыворотки" обещают чудеса. Но, по словам дерматологов, восстановить волосы полностью — невозможно.

"Стержень волоса состоит из мёртвого кератина. Он не может регенерировать так, как кожа", — поясняет дерматолог Рэйчел Назарян.

Поэтому повреждение, особенно глубокое, необратимо.

Но не всё потеряно

Поверхностные изменения — например, сухость или пушистость — вполне можно сгладить. Они чаще всего появляются из-за частого мытья головы, активного расчёсывания или солнечного воздействия. Это всего лишь микроповреждения кутикулы — внешнего слоя волоса. Их легко смягчить.

"Некоторые повреждения исправить легче, чем другие", — подтверждает дерматолог Брендан Кэмп.

Он и его коллеги рекомендуют средства с лимонной кислотой, диметиконом и глицерином: они удерживают влагу и возвращают блеск хотя бы на несколько промываний.

Что использовать дома

  • Глубокие маски: особенно с увлажняющими компонентами.
  • Несмываемые кондиционеры: делают волосы более послушными.
  • Масло жожоба и алоэ: смягчают и приглаживают.

Но важно понимать: они не склеят секущиеся кончики, а только замаскируют проблему. Если повреждение серьёзное — без стрижки не обойтись.

Уточнения

Во́лосы - придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток, ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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