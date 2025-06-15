Повреждённые волосы без шанса? Эти средства дают хотя бы иллюзию восстановления

Кажется, каждый сталкивался с ломкими прядями и секущимися концами. Но стоит ли сразу хвататься за ножницы — или есть шанс вернуть волосам здоровый вид без кардинальных мер?
Маски, масла, "ночные сыворотки" обещают чудеса. Но, по словам дерматологов, восстановить волосы полностью — невозможно.
"Стержень волоса состоит из мёртвого кератина. Он не может регенерировать так, как кожа", — поясняет дерматолог Рэйчел Назарян.
Поэтому повреждение, особенно глубокое, необратимо.
Поверхностные изменения — например, сухость или пушистость — вполне можно сгладить. Они чаще всего появляются из-за частого мытья головы, активного расчёсывания или солнечного воздействия. Это всего лишь микроповреждения кутикулы — внешнего слоя волоса. Их легко смягчить.
"Некоторые повреждения исправить легче, чем другие", — подтверждает дерматолог Брендан Кэмп.
Он и его коллеги рекомендуют средства с лимонной кислотой, диметиконом и глицерином: они удерживают влагу и возвращают блеск хотя бы на несколько промываний.
Но важно понимать: они не склеят секущиеся кончики, а только замаскируют проблему. Если повреждение серьёзное — без стрижки не обойтись.
Во́лосы - придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток, ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.
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У медведя есть враг, который страшнее человека. Он приходит без предупреждения, не боится ни ружья, ни машины — и это вовсе не хищник из другого вида.