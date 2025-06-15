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Привычка, которая незаметно разрушает волосы: что происходит, когда ложишься с мокрой головой

2:01
Моя семья » Красота и стиль

Иногда после вечернего душа ни сил, ни желания доставать фен уже нет. И вроде бы ничего страшного: улеглись с влажными волосами — и спать. Но стоит ли превращать это в привычку? Ответ: нет. И вот почему.

Девушка после душа
Фото: Designed be Freepik by kamranaydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка после душа

Волосы в зоне риска

Когда волосы мокрые, их защитный слой (кутикула) приоткрывается, делая пряди уязвимыми.

"Во время сна трение о подушку растягивает и ломает ослабленные волосы", — объясняет дерматолог Кэрол Ченг.

Особо осторожными стоит быть обладателям тонких, окрашенных или химически обработанных волос — они страдают первыми. А вот густые, жёсткие или кудрявые от природы более устойчивы.

Размножение дрожжей и перхоть

Есть и другая сторона вопроса — здоровье кожи головы. Влага, оставшаяся после сна с мокрыми волосами, создаёт тёплую и влажную среду. Это идеальные условия для роста дрожжей Malassezia.

"В результате может появиться перхоть или даже себорейный дерматит", — предупреждает доктор Мариса Гаршик.

Плесень на голове? Нет, не совсем. Но на полотенцах или подушках, которые постоянно остаются влажными, — вполне возможно.

Если уж очень надо лечь с влажными волосами

Бывает, что иначе никак. Тогда дерматологи советуют:

  • Просушите хотя бы корни: это уменьшит контакт влаги с подушкой и снизит риск раздражения кожи.
  • Оставьте волосы распущенными: тугие укладки ночью только усиливают нагрузку на фолликулы и ломают волосы.
  • Используйте шелковую наволочку: гладкая ткань уменьшает трение и повреждение, хоть это и не панацея.

Подводим итоги

Один-два раза — не беда. Но регулярный сон с мокрыми волосами — путь к ломкости, перхоти и раздражению кожи головы. Сделать фен привычкой — проще, чем лечить последствия.

Уточнения

Во́лосы - придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток, ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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