Привычка, которая незаметно разрушает волосы: что происходит, когда ложишься с мокрой головой

Иногда после вечернего душа ни сил, ни желания доставать фен уже нет. И вроде бы ничего страшного: улеглись с влажными волосами — и спать. Но стоит ли превращать это в привычку? Ответ: нет. И вот почему.
Когда волосы мокрые, их защитный слой (кутикула) приоткрывается, делая пряди уязвимыми.
"Во время сна трение о подушку растягивает и ломает ослабленные волосы", — объясняет дерматолог Кэрол Ченг.
Особо осторожными стоит быть обладателям тонких, окрашенных или химически обработанных волос — они страдают первыми. А вот густые, жёсткие или кудрявые от природы более устойчивы.
Есть и другая сторона вопроса — здоровье кожи головы. Влага, оставшаяся после сна с мокрыми волосами, создаёт тёплую и влажную среду. Это идеальные условия для роста дрожжей Malassezia.
"В результате может появиться перхоть или даже себорейный дерматит", — предупреждает доктор Мариса Гаршик.
Плесень на голове? Нет, не совсем. Но на полотенцах или подушках, которые постоянно остаются влажными, — вполне возможно.
Бывает, что иначе никак. Тогда дерматологи советуют:
Один-два раза — не беда. Но регулярный сон с мокрыми волосами — путь к ломкости, перхоти и раздражению кожи головы. Сделать фен привычкой — проще, чем лечить последствия.
Во́лосы - придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток, ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.
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