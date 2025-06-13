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Потеешь, несмотря на антиперспирант? Проблема не в средстве, а во времени

3:05
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Вы уверены, что правильно пользуетесь антиперспирантом? Если наносите его утром — скорее всего, нет. И дело не в том, что средство "не то". Всё куда проще — вы наносите его в неподходящее время суток.

Девушка наносит антиперспирант
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка наносит антиперспирант

Антиперспирант — не дезодорант. Он не просто придаёт аромат, а блокирует потоотделение за счёт солей алюминия, которые временно "закупоривают" потовые железы. Но чтобы эти активные вещества подействовали, им нужно время — и сухая кожа.

Главная ошибка: вы пользуетесь антиперспирантом утром

Многие женщины, собираясь на работу или на прогулку, наносят антиперспирант после душа — по инерции. Вроде бы логично: чистая кожа, свежее тело, защита на весь день. Но врачи предупреждают — это не лучший момент.

"Вы хотите, чтобы труба была сухой, прежде чем вы ее залатаете. То же самое касается и ваших потовых желез", — объясняет дерматолог доктор Ученна Окереке.

Утром тело уже немного разогрето — после горячего душа, фена, спешки. Подмышки влажные, а значит, активные вещества просто не успевают "схватиться" с кожей. Их смывает влага, прежде чем они начинают работать.

А теперь внимание: антиперспирант нужно наносить на ночь

Да, вы не ослышались. Именно вечером — перед сном, когда кожа сухая, а температура тела ниже. Ночью мы меньше двигаемся и не потеем. И это идеально для действия антиперспиранта: он впитывается медленно и работает дольше.

Причём даже утренний душ не помешает эффекту. За ночь на коже формируется тонкий защитный барьер — вода его не смывает. Если нанести средство вечером, вы получите защиту на 24-48 часов. Без повторного нанесения!

Простая инструкция, чтобы антиперспирант действительно работал:

  • Наносите на сухую и чистую кожу: после душа — обязательно дождитесь полного высыхания.
  • Делайте одно-два движения - не больше: слой должен быть тонким, иначе возможны раздражения.
  • Утром, если хочется свежести - добавьте дезодорант: он даст аромат, но не повлияет на защиту от пота.
  • Чувствительная кожа: начните с нанесения через день, чтобы привыкнуть.

"Оставшаяся влага разбавит активные ингредиенты и сделает антиперспирант менее эффективным", — уточняет доктор Мамина Турегано.

А если антиперспирант всё равно не помогает

У некоторых людей потоотделение очень активное — это может быть гипергидроз. В таком случае обычные средства не спасают. Лучше обратиться к врачу: возможно, понадобятся аптечные препараты или даже профессиональные процедуры.

А для большинства — достаточно поменять привычку. Всего один шаг в сторону новой рутины — и вы забудете о пятнах на одежде, неловких запахах и влажности даже в жару.

Уточнения

Антиперспира́нт - косметическое средство для уменьшения потовыделения определённых участков тела (подмышки, стопы ног) с целью предотвращения образования неприятного запаха.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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