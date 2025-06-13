Потеешь, несмотря на антиперспирант? Проблема не в средстве, а во времени

Вы уверены, что правильно пользуетесь антиперспирантом? Если наносите его утром — скорее всего, нет. И дело не в том, что средство "не то". Всё куда проще — вы наносите его в неподходящее время суток.
Антиперспирант — не дезодорант. Он не просто придаёт аромат, а блокирует потоотделение за счёт солей алюминия, которые временно "закупоривают" потовые железы. Но чтобы эти активные вещества подействовали, им нужно время — и сухая кожа.
Многие женщины, собираясь на работу или на прогулку, наносят антиперспирант после душа — по инерции. Вроде бы логично: чистая кожа, свежее тело, защита на весь день. Но врачи предупреждают — это не лучший момент.
"Вы хотите, чтобы труба была сухой, прежде чем вы ее залатаете. То же самое касается и ваших потовых желез", — объясняет дерматолог доктор Ученна Окереке.
Утром тело уже немного разогрето — после горячего душа, фена, спешки. Подмышки влажные, а значит, активные вещества просто не успевают "схватиться" с кожей. Их смывает влага, прежде чем они начинают работать.
Да, вы не ослышались. Именно вечером — перед сном, когда кожа сухая, а температура тела ниже. Ночью мы меньше двигаемся и не потеем. И это идеально для действия антиперспиранта: он впитывается медленно и работает дольше.
Причём даже утренний душ не помешает эффекту. За ночь на коже формируется тонкий защитный барьер — вода его не смывает. Если нанести средство вечером, вы получите защиту на 24-48 часов. Без повторного нанесения!
"Оставшаяся влага разбавит активные ингредиенты и сделает антиперспирант менее эффективным", — уточняет доктор Мамина Турегано.
У некоторых людей потоотделение очень активное — это может быть гипергидроз. В таком случае обычные средства не спасают. Лучше обратиться к врачу: возможно, понадобятся аптечные препараты или даже профессиональные процедуры.
А для большинства — достаточно поменять привычку. Всего один шаг в сторону новой рутины — и вы забудете о пятнах на одежде, неловких запахах и влажности даже в жару.
Антиперспира́нт - косметическое средство для уменьшения потовыделения определённых участков тела (подмышки, стопы ног) с целью предотвращения образования неприятного запаха.
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