Самый трендовый маникюр лета-2025: цвета лака для ногтей на любой случай

1:34 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Почти каждая девушка очень внимательно относится к маникюру и выбору цвета ногтей. Это является важной частью образа. Ниже расскажем, какие оттенки будут популярны этим летом.

Фото: freepik.com by kroshka__nastya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Розовый маникюр

Эти цвета для ногтей, по прогнозам профессионалов, будут очень популярны, поскольку температура начинает расти.

Красный томат

Мы готовимся к еще одному лету в стиле томатной девушки? По словам знаменитого мастера по маникюру и основательницы ее одноименного бренда лаков для ногтей Джин Сун Чой, так оно и есть.

"Я обожаю этот горячий оранжево-красный оттенок с полупрозрачным финишем", — говорит Чой. "Он яркий и живой, как ничто другое, передает суть лета".

Бежевый латте

Для любителей минимализма маникюра нейтральные ногти станут вашей путеводной звездой (просто посмотрите на цвет года Pantone, если вам нужно еще больше вдохновения). Так, "бежевый латте", с его насыщенным кремовым загаром, подойдет к любому образу.

Жёлтый цвет такси

Этот освежающий оттенок добавляет игривый, но в то же время шикарный элемент, идеально отражая современный стиль. Он демонстрирует тонкое понимание пульса моды, привнося всплеск энергии в модный ландшафт.

Фисташковый зеленый

Яркий и радостный, Кандалек говорит, что фисташковый зеленый — идеальный летний цвет ногтей, который поможет вам настроиться на все ваши приключения в теплую погоду.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.





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