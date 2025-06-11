Эта вещь исчезала из моды трижды — и всё равно стала главным трендом лета

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1:34
Моя семья » Красота и стиль

Неожиданно, но факт: джинсовая юбка снова в топе. И нет, речь не о макси на подкладке или футлярах до щиколотки. В этом сезоне всё куда легче — и визуально, и буквально.

Джинсовая юбка
Фото: flickr.com by Bramblewood Fashion, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Джинсовая юбка

Летом 2025 в моде силуэты, отсылающие к 70-м и 80-м. Мягкие А-образные линии, миди-длина, пуговицы спереди, слегка заниженная талия — всё это создаёт образ, в котором легко дышать и хочется танцевать босиком. Джинсовый деним от классического синего до индиго, будто сошедший с архивов старых фестивалей.

А-силуэт и мини: фавориты сезона

В отличие от макси-юбок, которые летом перегреваются, юбки А-силуэта легче и воздухопроницаемее. Особенно если дополнены расклёшенным подолом или складками. А для тех, кто скучал по ретро-флирту, вернулись мини в романтичной версии: лёгкие, задорные, с налётом винтажности.

Как носить и не промахнуться

Секрет успеха — в простоте. Базовая белая футболка или чёрная майка, немного ретро-аксессуаров (кожаная сумка, сандалии на платформе, очки в духе 70-х) — и образ готов. Особенно актуальны такие сочетания у француженок, которые умеют превращать джинсовую юбку в базу всего летнего гардероба.

Если хочется чуть больше 80-х, добавьте объёмный кроп-топ или джинсовую жилетку. Джинса + джинса — больше не табу, а стильный манифест.

Уточнения

Ю́бка (от фр. jupe, что от араб. جبة‎ — «джубба» — нижнее платье из хлопчатобумажной ткани) — предмет как женской, так и мужской поясной одежды, покрывающий нижнюю часть тела и эволюционировавший из набедренной повязки.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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