Фен плачет, а вы расцветаете: прическа, которая упрощает утро до трёх движений

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Моя семья » Красота и стиль

Какой должна быть идеальная летняя стрижка? Стильная, модная — и, конечно, не требующая получасовых танцев с феном. Всё чаще звёзды и стилисты делают выбор в пользу коротких волос, и это не случайность, а устойчивый тренд.

Стрижка
Фото: freepik.com by kroshka__nastya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стрижка

"Женщины снова осмеливаются носить короткие стрижки", — говорит стилист Себастьян Маурицио из Dessange.

И подтверждение тому — образы Адрианы Карамбеу, Анжель, Тейлор Хилл и Джиджи Хадид, появившиеся с обновлёнными укороченными формами.

Три квадрата — три характера

Если вы давно думали укоротить волосы, лето — идеальное время для этого. В жару короткие стрижки не только удобны, но и выглядят особенно свежо и дерзко. Лидером сезона снова стал каре — но не классическое, а смелое, трансформируемое, многоликое.

В моде — ультракороткие варианты с выразительной текстурой и микро-чёлкой. Такие стрижки уже примерили Памела Андерсон, Зои Салдана и всё та же Анжель — с оглушительным эффектом. Они подчёркивают линию шеи, открывают лицо и позволяют экспериментировать с укладкой — от гладкости до лёгкого хаоса.

Универсальность и свобода

Короткое каре можно носить по-разному — выпрямить, завить или оставить сохнуть на воздухе без риска выглядеть неопрятно. Такая стрижка особенно подойдёт тем, кто не хочет тратить время на сложный уход, но при этом не готов жертвовать стилем.

Если вы давно чувствовали, что пора что-то менять — возможно, именно волосы подскажут, с чего начать.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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