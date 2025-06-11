Мода, которая не в тренде, а в сердце: выставка, заставляющая пересмотреть вечное

1:41 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мода — это нечто внутреннее — сказала когда-то Коко Шанель. Именно с этой фразы начинается разговор с директором Музея современного искусства Крита, Марией Марангу, и именно это высказывание стало смысловым мостом к выставке, посвящённой выдающемуся дизайнеру Софии Кокосалаки.

Фото: Пресс-служба Московской недели моды Новая коллекция московского бренда Ante Kovac. Московская неделя моды

"Ты — это то, что ты носишь"

Так называется экспозиция, открывшаяся 17 мая в Ретимно и продлящаяся до 31 октября. Это не просто выставка вещей. Это диалог — между модой и современным искусством, между культурой Крита и мировыми образами, между тем, кем была София, и тем, как её видят сегодня.

Идея родилась из потребности — не просто сохранить память, а почтить вклад Кокосалаки на её родной земле. Инициаторы проекта — Мария Марангу, Ставрос Кавалларис и Мария Панагиду.

"Я была тронута: она ушла так рано, она была критянкой, как и я. В её работах видно всё - от античных складок до критской вышивки и ручных элементов. Я почувствовала: мы обязаны это сохранить", — говорит Мария Марангу.

Пространство памяти

Музей, хоть и не является площадкой, специализирующейся на моде, нашёл свой способ рассказать историю. Вместо классического показа — художественные интерпретации. Участвуют как греческие, так и международные художники. Основной акцент — на молодое поколение и живой, гибкий взгляд.

Это не ретроспектива брендов, это — визуальный диалог с человеком, который одевал мир в дух Эгейского моря.

Уточнения

Вы́ставка — публичное представление достижений в области экономики, науки, техники, культуры, искусства и других областях общественной жизни.



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