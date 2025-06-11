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Носите запах, как характер: духи, которые раскрывают больше, чем фото в паспорте

1:03
Моя семья » Красота и стиль

В мире ароматов есть особая лига — нишевая парфюмерия. Это не просто духи, а парфюмерное искусство в чистом виде. Они раскрываются медленно, как хорошее вино, и держатся часами, превращаясь в ваше персональное продолжение.

Парфюм
Фото: commons.wikimedia.org by Warburg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Парфюм

Чем нишевые ароматы отличаются

  • Высокая концентрация масел
  • Редкие, дорогие компоненты
  • Авторские композиции
  • Идеальная стойкость

Нишевые ароматы не просто пахнут — они рассказывают историю. Сначала вы чувствуете лёгкие верхние ноты, затем приходит «сердце», а ближе к вечеру — шлейф, который остаётся на одежде и в памяти окружающих.

Как правильно выбирать

Никаких блоттеров! Только кожа. Реакция аромата зависит от вашей индивидуальной химии — на каждом человеке одни и те же духи раскрываются по-разному.

Наносите на точки пульса: запястья, шея, за ушами. Там, где тепло — там аромат живёт дольше.

Уточнения

Парфюме́рия (фр. parfumerie «парфюмерная отрасль» ← parfumer «наполнять ароматом» ← fumer «дымить, окуривать») — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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