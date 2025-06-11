Мыть или не мыть — вот в чём опасность: секрет, о котором молчит реклама

Одни начинают утро с шампуня, другие тянут до выходных. Но сколько раз на самом деле нужно мыть волосы? Ответ не такой очевидный, как кажется — всё зависит от образа жизни, типа кожи и окружающей среды.
Мытьё головы — это не просто про опрятность. Гигиена кожи влияет на состояние волосяных фолликулов. Сальные железы производят себум, естественную смазку, которая защищает волосы. Но его избыток приводит к зуду, перхоти и воспалениям.
"Когда волосы становятся тусклыми, тяжёлыми или начинают неприятно пахнуть — это не сигнал стыда, а честный знак: пора мыться", — советуют специалисты.
Если живёте в крупном городе, где много пыли и смога, или тренируетесь ежедневно, голова может требовать более частого очищения. Но и здесь важно не переборщить: слишком частое мытьё, особенно агрессивными шампунями, смывает естественный барьер кожи.
Климат, влажность, возраст, гормоны — всё это тоже влияет. Молодая кожа активнее вырабатывает себум, а с возрастом потребность в мытье снижается. Летом — чаще, зимой — реже. Главное — слушать свои волосы, а не чужие советы.
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).
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