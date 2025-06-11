Мыть или не мыть — вот в чём опасность: секрет, о котором молчит реклама

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Одни начинают утро с шампуня, другие тянут до выходных. Но сколько раз на самом деле нужно мыть волосы? Ответ не такой очевидный, как кажется — всё зависит от образа жизни, типа кожи и окружающей среды.

Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Маска для волос

Всё начинается с кожи головы

Мытьё головы — это не просто про опрятность. Гигиена кожи влияет на состояние волосяных фолликулов. Сальные железы производят себум, естественную смазку, которая защищает волосы. Но его избыток приводит к зуду, перхоти и воспалениям.

"Когда волосы становятся тусклыми, тяжёлыми или начинают неприятно пахнуть — это не сигнал стыда, а честный знак: пора мыться", — советуют специалисты.

Если живёте в крупном городе, где много пыли и смога, или тренируетесь ежедневно, голова может требовать более частого очищения. Но и здесь важно не переборщить: слишком частое мытьё, особенно агрессивными шампунями, смывает естественный барьер кожи.

Жирные, сухие и окрашенные волосы — у каждого своя частота

Жирные волосы: допускается ежедневное мытьё, но только с мягкими шампунями без сульфатов.

Сухие или ломкие: меньше воды, больше питания. Лучше использовать питательные маски и реже мыть голову.

Окрашенные и обработанные: частое мытьё может вымывать цвет и повреждать структуру. Здесь — только деликатный уход и грамотное чередование средств.

Обратите внимание на детали

Климат, влажность, возраст, гормоны — всё это тоже влияет. Молодая кожа активнее вырабатывает себум, а с возрастом потребность в мытье снижается. Летом — чаще, зимой — реже. Главное — слушать свои волосы, а не чужие советы.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



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