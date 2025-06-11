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Запах, который бьёт по горлу: ароматный ритуал с побочным эффектом

2:04
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В соцсетях вирусится видео, где блогер с серьёзным видом произносит фразу, вызвавшую недоумение у тысяч зрителей: "Никогда не распыляйте духи на шею". Обычный совет? Только на первый взгляд.

Парфюм
Фото: freepik.com by freepic.diller, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Парфюм

Что скрывает аромат на коже

Шея — одна из самых чувствительных зон тела. Она тонкая, хорошо снабжается кровью, а значит, всё, что вы наносите на неё, проникает в организм быстрее. А теперь — внимание: в этой зоне находится щитовидная железа, один из самых уязвимых органов. Неудивительно, что попадание туда химических соединений из парфюма может вызвать нежелательные реакции.

Алкоголь, фталаты, эфирные масла — эти ингредиенты, пусть и в микродозах, при регулярном контакте могут стать проблемой, особенно если наносить духи прямо на кожу.

Солнце + духи = скрытая угроза

Мало кто задумывается, что шея почти всегда остаётся открытой, особенно летом. Под действием ультрафиолета компоненты парфюма могут вступать в фотохимическую реакцию. Итог: покраснение, сыпь, пигментные пятна или раздражение, даже если у вас никогда не было аллергии.

Именно по этой причине косметологи уже давно советуют избегать нанесения парфюма на зоны, открытые солнцу.

Опасность не только на коже

Распылённый на шею аромат чаще всего вдыхается — и не разово, а на протяжении всего дня. Постоянный контакт дыхательных путей с летучими соединениями может вызывать гиперчувствительность и аллергию. Это не ощущается сразу, но накапливается с годами.

Что делать

Отказываться от любимого аромата не нужно. Просто меняем стратегию:

  • Распыляйте на одежду или волосы — запах держится дольше.
  • Или наносите на запястья: меньше солнца, меньше риска, идеальное распространение аромата.

Выбор за вами — безопасный аромат или потенциально проблемный ритуал?

Уточнения

Парфюме́рия (фр. parfumerie «парфюмерная отрасль» ← parfumer «наполнять ароматом» ← fumer «дымить, окуривать») — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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