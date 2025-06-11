Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Адмирал Британии заговорил по-русски: в парламенте раздался смех
Болгарская недвижимость на стероидах: кому выгодно, а кто проиграет
Бег до завтрака и скачки давления: когда утренние пробежки опасны
Ксения Собчак объяснила, почему Гогунский — мужик-мечта для россиянок
Инспектор просит открыть капот: не торопитесь — это может обернуться штрафом
2,1 млн мальков каспийского лосося пополнят реки Северного Кавказа — вот куда они отправятся
Спасение по-тихому: как маленький остров стал большой надеждой для исчезающего вида
ВСУ экстренно меняют места подготовки: полигоны срочно перебрасывают на запад
Картофель скоро подешевеет: когда ждать цены как раньше

Волосок к волоску: новая процедура делает брови плотными без макияжа

1:42
Моя семья » Красота и стиль

Когда-то брови считались второстепенной частью образа. Сегодня — это полноценный "рамочный элемент" лица, способный изменить выражение взгляда, сделать черты ярче и чётче. Эстетическая индустрия знает это и предлагает всё больше способов подчеркнуть форму и густоту бровей.

Татуаж бровей
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Татуаж бровей

Микроблейдинг долго считался главной техникой для создания идеальных дуг. Полуперманентный макияж, выполненный специальной ручкой с микроиглами, позволял прорисовывать штрихи, имитирующие натуральные волоски. Эффект держался до двух лет — в зависимости от кожи и ухода.

Но сегодня эта методика постепенно уходит в прошлое. На её смену приходит техника, которую уже называют эстетикой будущего — пересадка бровей.

Процедура особенно популярна среди тех, кто устал от регулярных коррекций или потерял часть бровей из-за стресса, гормонов или агрессивных процедур. Это решение — на годы, а не месяцы.

Сначала врач тщательно проектирует форму будущих бровей. После этого, под местной анестезией, берутся фолликулы из области затылка или за ухом — там волосы ближе по текстуре. Используется сапфировый скальпель, чтобы делать микроразрезы под определённым углом — так добиваются максимально естественного результата.

Фолликулы пересаживаются по одному. Из каждого вырастает один полноценный волос. Вся процедура длится 3-4 часа. А спустя несколько месяцев появляются финальные результаты — густые, натуральные брови, которые не нужно рисовать или подкрашивать.

Уточнения

Пермане́нтный макия́ж (от лат. permanens «постоянный»), также татуаж, контурный макияж, микропигментация, дермопигментация — внедрение специального пигмента в верхние слои дермы с помощью иглы для создания стойкого рисунка на лице, чтобы подчеркнуть, выделить, скорректировать, улучшить некоторые черты лица или имитировать обычный макияж.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Здесь нет семьи — только статус: почему жизнь лошади жёстче, чем у волка
Домашние животные
Здесь нет семьи — только статус: почему жизнь лошади жёстче, чем у волка Аудио 
Самый грозный хищник океана не акула — его боятся даже косатки
Домашние животные
Самый грозный хищник океана не акула — его боятся даже косатки Аудио 
Без прогулок и приседаний: лучшие упражнения для похудения, если вам больше 50 лет
Новости спорта
Без прогулок и приседаний: лучшие упражнения для похудения, если вам больше 50 лет Аудио 
Популярное
Копали дорогу — наткнулись на потустороннее: мёртвый город поднялся из-под земли

Во время строительства обычной дороги в британской глубинке рабочие наткнулись на следы города, который давно исчез из человеческой памяти.

Копали дорогу — наткнулись на потустороннее: мёртвый город поднялся из-под земли
Самый грозный хищник океана не акула — его боятся даже косатки
Самый грозный хищник океана не акула — его боятся даже косатки
Одна дома и на грани: сколько часов кошка выдерживает без человека
Мотор работает впроголодь — а виновата деталь, которую вы точно игнорируете
Тысячи лет спорили, а теперь ИИ поставил точку — правда о происхождении Библии Игорь Буккер Сухопутный путь в Крым-2025: правила и особенности, лайфхаки и документы Олег Володин Китай в Лондоне не ведёт переговоры с США, а ставит им условия Любовь Степушова
Почти новые и уже на продаже: зачем сбрасывают китайские авто с минимальным пробегом
Забудьте про натяжные потолки: этот вариант уютнее, дешевле и тише
Саудовская Аравия объявила нефтяную войну: кто станет главной жертвой?
Саудовская Аравия объявила нефтяную войну: кто станет главной жертвой?
Последние материалы
Три часа на спасение: Станиславу Дужникову провели экстренную операцию против ожирения
Даже опытные ошибаются: вот почему йога не даёт вам расслабления
Макрон запретит пользование соцсетями подросткам, обеспечивая тотальный контроль за обществом
Дом под осадой муравьев? Ваша приправа знает, как устроить контратаку
Цены на продукты сдержат без жёстких мер: в Минпромторге раскрыли, как это сработает
Советский салат заиграл по-новому: классика с рыбной изюминкой
Тепло, питание и воздух изнутри: почему органическая траншея работает
Вас могут не заправить — и всё из-за канистры: вот в чём подвох
Тонкие волосы стали объёмнее без укладки: вся магия в одной геометрии
Пёс на подушке, кот у ног: что скрывает привычка делить постель с животным
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.