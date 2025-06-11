Волосок к волоску: новая процедура делает брови плотными без макияжа

1:42 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Когда-то брови считались второстепенной частью образа. Сегодня — это полноценный "рамочный элемент" лица, способный изменить выражение взгляда, сделать черты ярче и чётче. Эстетическая индустрия знает это и предлагает всё больше способов подчеркнуть форму и густоту бровей.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Татуаж бровей

Микроблейдинг долго считался главной техникой для создания идеальных дуг. Полуперманентный макияж, выполненный специальной ручкой с микроиглами, позволял прорисовывать штрихи, имитирующие натуральные волоски. Эффект держался до двух лет — в зависимости от кожи и ухода.

Но сегодня эта методика постепенно уходит в прошлое. На её смену приходит техника, которую уже называют эстетикой будущего — пересадка бровей.

Процедура особенно популярна среди тех, кто устал от регулярных коррекций или потерял часть бровей из-за стресса, гормонов или агрессивных процедур. Это решение — на годы, а не месяцы.

Сначала врач тщательно проектирует форму будущих бровей. После этого, под местной анестезией, берутся фолликулы из области затылка или за ухом — там волосы ближе по текстуре. Используется сапфировый скальпель, чтобы делать микроразрезы под определённым углом — так добиваются максимально естественного результата.

Фолликулы пересаживаются по одному. Из каждого вырастает один полноценный волос. Вся процедура длится 3-4 часа. А спустя несколько месяцев появляются финальные результаты — густые, натуральные брови, которые не нужно рисовать или подкрашивать.

Уточнения

Пермане́нтный макия́ж (от лат. permanens «постоянный»), также татуаж, контурный макияж, микропигментация, дермопигментация — внедрение специального пигмента в верхние слои дермы с помощью иглы для создания стойкого рисунка на лице, чтобы подчеркнуть, выделить, скорректировать, улучшить некоторые черты лица или имитировать обычный макияж.





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