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Мини-платье вышло в дождь — и не промокло: летний образ с характером

1:49
Моя семья » Красота и стиль

Пока погода играет в "зима vs. лето", мы продолжаем стоять перед шкафом в лёгком замешательстве: брать ли зонт или мини-платье? Амаль Клуни нашла гениальный выход — образ, который одновременно и модный, и практичный.

Молодая женщина в белом с черной сумкой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Молодая женщина в белом с черной сумкой

Белое мини-платье, туфли-лодочки на каблуке с эффектом змеиной кожи и длинный тренч — вот её рецепт для весеннего сезона, где солнце может смениться дождём за пять минут.

Главный герой — тренч

Тренчкот снова стал настоящей "ит-вещью". Он прочно обосновался в капсульных гардеробах и в 2025 году, как раньше это делали кроссовки adidas Samba.

Тренч Амаль — не просто защита от непогоды, а ключевой элемент образа. Легкий, светлый, удлинённый и при этом настолько универсальный, что сочетается даже с летним мини.

"Инвестируйте в хороший тренч, и он поможет вам пережить не только апрельские дожди. Вы будете носить его и летом! Выберите более светлый и невесомый цвет для идеального покрытия в теплую погоду", — советует Кэролайн Парр, редактор woman&home.

Безупречный стиль и немного драмы

Амаль впервые появилась в этом образе ещё в 2022 году в Нью-Йорке, и с тех пор сочетание лёгкого платья и плаща стало классикой. Белоснежный тренч, оставленный расстёгнутым, идеально обрамляет платье-сорочку и добавляет образу элегантности.

А туфли? Эти лодочки со змеиным принтом — как точка восклицания. Смело, выразительно и чуть драматично — как и весна, которая никак не определится, кого сегодня звать: солнце или дождь.

Уточнения

Пла́тье — любая одежда кроме белья и обуви. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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