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Летний маникюр 2025: тренды, мимо которых не пройти

1:29
Моя семья » Красота и стиль

Каждое лето приносит в мир моды что-то свежее, дерзкое и вдохновляющее. Маникюр — это не просто уход за руками, а способ самовыражения, и летом 2025 он становится особенно ярким. Новые тренды сочетают смелость, минимализм и функциональность. Хотите быть в центре внимания? Эти идеи помогут вам выбрать идеальный летний нейл-дизайн.

Розовый маникюр
Фото: freepik.com by kroshka__nastya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Розовый маникюр

Цвет, который говорит за вас

В палитре лета 2025 преобладают дерзкие неоновые оттенки, пастельные нюдовые тона, молочные текстуры и глубокий вишнёвый. Один из хитов — ярко-оранжевый и голубой, идеально сочетающийся с загаром. Градиенты и омбре возвращаются, но в более мягком исполнении.

Упор на форму и натуральность

Острые и чрезмерно длинные ногти остаются в прошлом. В моде — короткие, округлые или миндалевидные формы. Такая длина удобна и выглядит актуально. Всё больше мастеров используют натуральные покрытия и био-гели, которые не вредят ногтевой пластине.

Дизайн с идеей

Абстрактные рисунки, минимализм с геометрией и нейл-арт в стиле “nail storytelling” — каждая деталь имеет значение. В моде лаконичность с характером: акцент на один ноготь, тонкие линии, роспись в стиле тату.

Уточнения

Маникю́р — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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