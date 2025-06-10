Ножницы против судьбы: стрижки, которые меняют не только волосы, но и жизнь

Ты когда-нибудь задумывалась, как сильно прическа может повлиять на настроение? Волосы — это зеркало самоощущения. И если душа просит перемен, парикмахерское кресло становится местом перезагрузки.
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Новая волна красоты отказывается от сложных формул. Меньше химии, больше жизни. Волосы остаются живыми, стильными и подвижными — именно такими, какими ты хочешь их видеть.
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).
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