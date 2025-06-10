Ножницы против судьбы: стрижки, которые меняют не только волосы, но и жизнь

1:50 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Ты когда-нибудь задумывалась, как сильно прическа может повлиять на настроение? Волосы — это зеркало самоощущения. И если душа просит перемен, парикмахерское кресло становится местом перезагрузки.

Фото: Designed be Freepik by garetsvisual, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Молодая женщина со стрижкой многослойный боб

В 2025 году всё крутится вокруг естественности и комфорта: стрижки, не требующие ежемесячной коррекции, завоевали салоны красоты. Парикмахер Факундо Вердини собрал главные хиты сезона — выбирай свою!

Что в тренде

Мэйси-боб

Легкий беспорядок, текстура и универсальность. Можно варьировать длину, но не стиль: чуть растрёпанный и расслабленный. Французский лохматый с челкой-шторкой

Игривые пряди, свобода формы и немного дерзости. Этот крой создаёт образ городской богемы. Пикси с текстурой

Да, он снова с нами! Смело, стильно, удобно — особенно для тех, кто хочет попрощаться с сединой и получить омолаживающий эффект. Длинные волосы с мягкими слоями

Идеальный вариант для тех, кто не готов прощаться с длиной, но хочет движения и объёма. Тупой боб

Минимализм, чёткость линий и элегантность. Падает чуть ниже подбородка и при этом не требует сложной укладки. Moderna-mullet

Смелая классика в новой интерпретации — с мягкими переходами и креативной геометрией. "Бабочка"

Многослойная стрижка, где пряди напоминают крылья — лёгкость, объём и движение в каждом взмахе головы.

Главное — простота

Новая волна красоты отказывается от сложных формул. Меньше химии, больше жизни. Волосы остаются живыми, стильными и подвижными — именно такими, какими ты хочешь их видеть.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



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