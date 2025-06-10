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Ножницы против судьбы: стрижки, которые меняют не только волосы, но и жизнь

1:50
Моя семья » Красота и стиль

Ты когда-нибудь задумывалась, как сильно прическа может повлиять на настроение? Волосы — это зеркало самоощущения. И если душа просит перемен, парикмахерское кресло становится местом перезагрузки.

Молодая женщина со стрижкой многослойный боб
Фото: Designed be Freepik by garetsvisual, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молодая женщина со стрижкой многослойный боб

В 2025 году всё крутится вокруг естественности и комфорта: стрижки, не требующие ежемесячной коррекции, завоевали салоны красоты. Парикмахер Факундо Вердини собрал главные хиты сезона — выбирай свою!

Что в тренде

  1. Мэйси-боб
    Легкий беспорядок, текстура и универсальность. Можно варьировать длину, но не стиль: чуть растрёпанный и расслабленный.
  2. Французский лохматый с челкой-шторкой
    Игривые пряди, свобода формы и немного дерзости. Этот крой создаёт образ городской богемы.
  3. Пикси с текстурой
    Да, он снова с нами! Смело, стильно, удобно — особенно для тех, кто хочет попрощаться с сединой и получить омолаживающий эффект.
  4. Длинные волосы с мягкими слоями
    Идеальный вариант для тех, кто не готов прощаться с длиной, но хочет движения и объёма.
  5. Тупой боб
    Минимализм, чёткость линий и элегантность. Падает чуть ниже подбородка и при этом не требует сложной укладки.
  6. Moderna-mullet
    Смелая классика в новой интерпретации — с мягкими переходами и креативной геометрией.
  7. "Бабочка"
    Многослойная стрижка, где пряди напоминают крылья — лёгкость, объём и движение в каждом взмахе головы.

Главное — простота

Новая волна красоты отказывается от сложных формул. Меньше химии, больше жизни. Волосы остаются живыми, стильными и подвижными — именно такими, какими ты хочешь их видеть.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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