Ботокс, скальпель и немного магии: Плющенко сыграл сам с собой в поддавки

2:08 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Поклонники были ошеломлены, когда в Сети появились свежие фото Евгения Плющенко. Его лицо — словно новое: особенно заметны изменения в области глаз и носа. Как выяснилось, спортсмен решился на целый комплекс пластических процедур у хирурга Тимура Хайдарова. Общественная служба новостей выяснила подробности у эксперта.

Фото: commons.wikimedia.org by Voltmetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Евгений Плющенко

Секреты преображения

Аккредитованный хирург, дерматолог и косметолог Марият Мухина подтвердила: над внешностью фигуриста поработали серьёзно.

"Ему сделали эндоскопический височный SMAS-лифтинг верхней трети лица. Этот хирургический метод позволяет визуально приподнять брови и устранить провисание щек. Натяжение кожи в височной зоне влияет даже на контуры лица и уменьшение носогубных складок", — объясняет специалист.

Также Плющенко прошёл блефаропластику - хирургическую коррекцию верхних и нижних век.

"Форма глаз изменилась: разрез стал более открытым, исчез эффект "нависшего” века.

Поднятый внешний угол добавил свежести и визуального омоложения", — уточняет врач.

Работа с объёмами лица

Изменения коснулись и щёк. Там, где раньше скапливались жировые пакеты, теперь — чёткие контуры.

"Скорее всего, использовались префиллеры с биорепарацией. Эти препараты возвращают форму без избыточного объема, улучшая эстетику и ухоженность мужского лица", — рассказывает Мухина.

Почему это важно

Эксперт напоминает, что Плющенко — публичная фигура, и для него важно поддерживать не только форму, но и внешность:

"Высокий уровень ухода стоит начинать с 25-30 лет. Возможно, ранее он не уделял должного внимания профилактике, и теперь потребовались более радикальные методы".

Преображение Плющенко — не просто вопрос эстетики, а профессиональная необходимость. И результат действительно впечатляет, сообщает Общественная Служба Новостей.

Уточнения

Евге́ний Ви́кторович Плю́щенко (род. 3 ноября 1982, Джамку, Хабаровский край, РСФСР, СССР) — российский фигурист, выступавший в одиночном катании.



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