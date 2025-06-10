Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Министр рухнул в бездну: в Кузбассе грянул главный коррупционный скандал года
Соседи вытаскивают его лопатой, а вы оставьте пару штук — и увидите, как меняется почва
Без прогулок и приседаний: лучшие упражнения для похудения, если вам больше 50 лет
Кишечник под прицелом: как невидимые гены создают угрозу
Забудьте химию: зачем умные хозяйки кидают зубную пасту в унитаз
Досталось Сердюкову: у Бородиной случился конфликт с Линой Джебисашвили
Сельхозтехника станет доступнее: новый законопроект удивит всех
Едем по степям — и вдруг солёное озеро с эффектом Мёртвого моря
Гаджет, который экономит больше, чем акции в супермаркете: что умеет обычный вакууматор

Ботокс, скальпель и немного магии: Плющенко сыграл сам с собой в поддавки

2:08
Моя семья » Красота и стиль

Поклонники были ошеломлены, когда в Сети появились свежие фото Евгения Плющенко. Его лицо — словно новое: особенно заметны изменения в области глаз и носа. Как выяснилось, спортсмен решился на целый комплекс пластических процедур у хирурга Тимура Хайдарова. Общественная служба новостей выяснила подробности у эксперта.

Евгений Плющенко
Фото: commons.wikimedia.org by Voltmetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Евгений Плющенко

Секреты преображения

Аккредитованный хирург, дерматолог и косметолог Марият Мухина подтвердила: над внешностью фигуриста поработали серьёзно.

"Ему сделали эндоскопический височный SMAS-лифтинг верхней трети лица. Этот хирургический метод позволяет визуально приподнять брови и устранить провисание щек. Натяжение кожи в височной зоне влияет даже на контуры лица и уменьшение носогубных складок", — объясняет специалист.

Также Плющенко прошёл блефаропластику - хирургическую коррекцию верхних и нижних век.

"Форма глаз изменилась: разрез стал более открытым, исчез эффект "нависшего” века.

Поднятый внешний угол добавил свежести и визуального омоложения", — уточняет врач.

Работа с объёмами лица

Изменения коснулись и щёк. Там, где раньше скапливались жировые пакеты, теперь — чёткие контуры.

"Скорее всего, использовались префиллеры с биорепарацией. Эти препараты возвращают форму без избыточного объема, улучшая эстетику и ухоженность мужского лица", — рассказывает Мухина.

Почему это важно

Эксперт напоминает, что Плющенко — публичная фигура, и для него важно поддерживать не только форму, но и внешность:

"Высокий уровень ухода стоит начинать с 25-30 лет. Возможно, ранее он не уделял должного внимания профилактике, и теперь потребовались более радикальные методы".

Преображение Плющенко — не просто вопрос эстетики, а профессиональная необходимость. И результат действительно впечатляет, сообщает Общественная Служба Новостей.

Уточнения

Евге́ний Ви́кторович Плю́щенко (род. 3 ноября 1982, Джамку, Хабаровский край, РСФСР, СССР) — российский фигурист, выступавший в одиночном катании.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Одна дома и на грани: сколько часов кошка выдерживает без человека
Домашние животные
Одна дома и на грани: сколько часов кошка выдерживает без человека
Он висит на стене — и крадёт ваш интернет: главный враг Wi-Fi нашёлся в каждой квартире
Недвижимость
Он висит на стене — и крадёт ваш интернет: главный враг Wi-Fi нашёлся в каждой квартире Аудио 
Эти тренды из 90-х снова в моде — и они выглядят даже круче, чем раньше
Красота и стиль
Эти тренды из 90-х снова в моде — и они выглядят даже круче, чем раньше Аудио 
Популярное
Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере

Как дата вашего рождения может раскрыть ваш внутренний зверь и какие качества она в вас подчеркивает? Откройте для себя удивительную связь!

Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере
Следы людей, которых не должно быть: иракская пустыня нарушила хронологию истории
Следы людей, которых не должно быть: иракская пустыня нарушила хронологию истории
Морское шоу без билетов: на пляже под Анапой случилось то, чего никто не ожидал
Жёсткие меры: Европа резко прервала полёты с этими государствами
Дроны-призраки и серые зоны: как россияне приближают крах обороны ВСУ — детали с фронта Дмитрий Плотников Лондон предупреждён ударом по британскому визовому центру в Киеве Любовь Степушова За карболку её создатель сразу попал в лорды. Антисептик — всему голова Сергей Лебедев
Лучший подарок на свадьбу: Люся Чеботина раскрыла, какой сюрприз она приготовила для Бородиной и Сердюкова
Одна дома и на грани: сколько часов кошка выдерживает без человека
Деньги утекут сквозь капот: кроссоверы, от которых стоит держаться подальше
Деньги утекут сквозь капот: кроссоверы, от которых стоит держаться подальше
Последние материалы
АИ-92 под солнцем не справляется — мотор перегревается быстрее
Рыбы страдают дольше, чем вы думаете — и теперь это доказано
Не можете нормально спать из-за ночных судорог? Почему они вообще возникают и что делать
Особенности и отличия российских и постсоветских автозаводов: АвтоВАЗ, ЗАЗ, ГАЗ и другие
Фитнес или головоломка? Как параллельное решение задач снижает эффективность тренировок
Кроты не выносят этот аромат — и даже самые стойкие сбегают за сутки
Вибрация, которая спасает: как ультразвук открывает путь к лечению рака
Кристину Орбакайте обвинили в неуплате налогов в России
Чистим духовку без химии: секреты, которые стоит знать каждой хозяйке
Зеленский требует давления: Киев призвал США и ЕС заставить Москву к миру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.