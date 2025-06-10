Поклонники были ошеломлены, когда в Сети появились свежие фото Евгения Плющенко. Его лицо — словно новое: особенно заметны изменения в области глаз и носа. Как выяснилось, спортсмен решился на целый комплекс пластических процедур у хирурга Тимура Хайдарова. Общественная служба новостей выяснила подробности у эксперта.
Аккредитованный хирург, дерматолог и косметолог Марият Мухина подтвердила: над внешностью фигуриста поработали серьёзно.
"Ему сделали эндоскопический височный SMAS-лифтинг верхней трети лица. Этот хирургический метод позволяет визуально приподнять брови и устранить провисание щек. Натяжение кожи в височной зоне влияет даже на контуры лица и уменьшение носогубных складок", — объясняет специалист.
Также Плющенко прошёл блефаропластику - хирургическую коррекцию верхних и нижних век.
"Форма глаз изменилась: разрез стал более открытым, исчез эффект "нависшего” века.
Поднятый внешний угол добавил свежести и визуального омоложения", — уточняет врач.
Изменения коснулись и щёк. Там, где раньше скапливались жировые пакеты, теперь — чёткие контуры.
"Скорее всего, использовались префиллеры с биорепарацией. Эти препараты возвращают форму без избыточного объема, улучшая эстетику и ухоженность мужского лица", — рассказывает Мухина.
Эксперт напоминает, что Плющенко — публичная фигура, и для него важно поддерживать не только форму, но и внешность:
"Высокий уровень ухода стоит начинать с 25-30 лет. Возможно, ранее он не уделял должного внимания профилактике, и теперь потребовались более радикальные методы".
Преображение Плющенко — не просто вопрос эстетики, а профессиональная необходимость. И результат действительно впечатляет, сообщает Общественная Служба Новостей.
Евге́ний Ви́кторович Плю́щенко (род. 3 ноября 1982, Джамку, Хабаровский край, РСФСР, СССР) — российский фигурист, выступавший в одиночном катании.
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