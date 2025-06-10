Если ваши ногти выглядят как после апокалипсиса — вот что вы делаете не так

1:44 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Летом хочется, чтобы руки выглядели безупречно. Но что важнее — идеальный маникюр или здоровье ногтей? Мы поговорили с Анастасией Сиковой, экспертом по премиум-маникюру, и выяснили, какие тренды в уходе за кутикулой действительно работают.

Фото: Designed by Freepik by yanalya is licensed under Public domian Девушка делает маникюр

Сухой маникюр: безопасность прежде всего

"Сегодня многие отказываются от распаривания кутикулы. Сухой и комбинированный маникюр с фрезами и мягкими ремуверами снижает риск травм и воспалений", — объясняет Анастасия.

Этот метод особенно подходит тем, у кого чувствительная кожа или проблемные ногти.

Мягкие ремуверы: уход без агрессии

Современные средства для размягчения кутикулы стали еще деликатнее.

"Лучшие формулы содержат AHA-кислоты, энзимы папайи и ананаса. Они бережно удаляют ороговевшие клетки, не повреждая живую кожу", — говорит мастер.

Необрезной маникюр: естественная красота

Вместо радикального удаления кутикулы мастера все чаще выбирают щадящую обработку.

Пилочный маникюр: альтернатива классике

Этот метод набирает популярность благодаря бережному подходу.

"Кутикула не срезается, а шлифуется специальными пилками. Это исключает микроповреждения и воспаления", — поясняет Анастасия.

Домашний уход: закрепляем результат

Чтобы ногти оставались здоровыми между визитами к мастеру, используйте:

Умные масла с пробиотиками и витаминами.

Сыворотки и патчи для укрепления ногтевой пластины.

Увлажняющие перчатки для глубокого питания кожи.

Уточнения

Кути́кула (от лат. cuticula — «кожица») — сложно устроенное образование, лежащее поверх эпителиального слоя у многих беспозвоночных.



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