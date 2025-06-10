Если ваши ногти выглядят как после апокалипсиса — вот что вы делаете не так

Летом хочется, чтобы руки выглядели безупречно. Но что важнее — идеальный маникюр или здоровье ногтей? Мы поговорили с Анастасией Сиковой, экспертом по премиум-маникюру, и выяснили, какие тренды в уходе за кутикулой действительно работают.
"Сегодня многие отказываются от распаривания кутикулы. Сухой и комбинированный маникюр с фрезами и мягкими ремуверами снижает риск травм и воспалений", — объясняет Анастасия.
Этот метод особенно подходит тем, у кого чувствительная кожа или проблемные ногти.
Современные средства для размягчения кутикулы стали еще деликатнее.
"Лучшие формулы содержат AHA-кислоты, энзимы папайи и ананаса. Они бережно удаляют ороговевшие клетки, не повреждая живую кожу", — говорит мастер.
Вместо радикального удаления кутикулы мастера все чаще выбирают щадящую обработку.
Этот метод набирает популярность благодаря бережному подходу.
"Кутикула не срезается, а шлифуется специальными пилками. Это исключает микроповреждения и воспаления", — поясняет Анастасия.
Чтобы ногти оставались здоровыми между визитами к мастеру, используйте:
Кути́кула (от лат. cuticula — «кожица») — сложно устроенное образование, лежащее поверх эпителиального слоя у многих беспозвоночных.
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