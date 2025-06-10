Вы делаете это после пляжа. А надо — до. Ошибка, которая сушит вашу кожу каждый день

Жаркое солнце, хлорированная вода в бассейне, солёные морские брызги, песок и постоянное бритье — всё это делает кожу сухой, чувствительной и уязвимой. Но есть простые и эффективные способы сохранить её мягкость, гладкость и здоровье. О них рассказала косметолог Лиана Давыдова — и некоторые советы вас точно удивят.

Фото: freepik.com by kroshka__nastya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Загар

Пилинг после загара — не до него

Забудьте всё, что слышали о скрабах до отпуска. После загара коже особенно нужен мягкий пилинг — он не смывает загар, а наоборот, помогает продлить его, обновляя клетки и предотвращая шелушение.

"Лучше использовать энзимные скрабы или средства с АНА-кислотами", — советует эксперт.

Лосьон до солнца, а не после

Вы привыкли увлажнять кожу после пляжа? Попробуйте наоборот. Легкий лосьон с гиалуроновой кислотой, пантенолом или алоэ стоит нанести за 10-15 минут до SPF — это работает как "грунтовка" и помогает сохранить влагу. Если охладить средство в холодильнике, оно ещё и уберет отёки.

Замените гель на очищающее молочко

Обычные гели для душа с сульфатами пересушивают кожу — особенно в сезон частого мытья. Косметологи советуют перейти на кремовые или масляные текстуры с нейтральным pH. В составах ищите масло жожоба, овсяное молочко, экстракт алоэ или бетаин.

Увлажняйте ноги утром

Если к вечеру ноги отекают, а кожа становится грубой — просто поменяйте время нанесения крема.

"Холодные гели с кофеином, каштаном и ниацинамидом лучше использовать утром, особенно перед выходом из дома", — объясняет косметолог.

Кислоты летом? Да, если с умом

Молочная и миндальная кислоты в составе вечерних лосьонов отлично борются с тусклой кожей, вросшими волосками и кератозом. Главное — не забывать о SPF днём.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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