Никогда не надевайте эту обувь, если хотите выглядеть модно в 2025 году

Мода непостоянна, но одно правило остаётся вечным: обувь может либо завершить образ, либо полностью его испортить. Даже самый дорогой наряд не спасёт, если на ногах — устаревшие или неуместные модели. В этом материале разберём, какая обувь в 2025 году считается настоящим модным провалом и что лучше заменить.
Балетки без формы с круглым носом и минимальным дизайном давно потеряли актуальность. Они не только визуально «режут» ногу, но и добавляют образу неаккуратности. Выбирайте более структурированные и современные модели — например, лоферы или мюли.
Танкетки и платформа в духе начала 2010-х уже давно не в моде. Они делают образ тяжелым. В 2025 в тренде элегантность: тонкий каблук, геометрия, минимализм.
Даже самые модные кеды теряют шарм, если выглядят как «отработанные». Изношенная подошва, потертости и пятна — главный враг стильного образа. Чистота и ухоженность — обязательное условие.
Неоновая обувь, стразы и чрезмерный декор сегодня выглядят дёшево и безвкусно. Лучше отдать предпочтение базовым цветам, натуральной коже и сдержанному дизайну.
О́бувь — предмет одежды, надеваемый на ноги. Применяется в первую очередь для тепловой и механической защиты ног.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Во время строительства обычной дороги в британской глубинке рабочие наткнулись на следы города, который давно исчез из человеческой памяти.