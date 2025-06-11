Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экономим на сервисе, но не на масле: что заливают те, кто ездит долго и без бед
Сладкое наслаждение: клубничные ломтики без выпечки, которые никого не оставят равнодушным
Окна сияют, как новые: одно средство заменит старые привычки
Билл Кох продаёт редкие вина: коллекция за миллионы привлекает внимание экспертов
Новый взгляд на память: эти клетки действуют как мини-компьютеры внутри мозга
Тонус живота после 40 лет: откройте для себя эффективные упражнения без оборудования
За что будут штрафовать владельцев построек без разрешения с 2026 года
Абрикос в беде: вот как предотвратить погибель и вернуть ему здоровье
Турция vs Египет: что выбрать для отпуска всё включено

Никогда не надевайте эту обувь, если хотите выглядеть модно в 2025 году

Моя семья » Красота и стиль

Мода непостоянна, но одно правило остаётся вечным: обувь может либо завершить образ, либо полностью его испортить. Даже самый дорогой наряд не спасёт, если на ногах — устаревшие или неуместные модели. В этом материале разберём, какая обувь в 2025 году считается настоящим модным провалом и что лучше заменить.

Ноги девушки в эспадрильях на платформе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ноги девушки в эспадрильях на платформе

Устаревшие балетки и обувь без формы

Балетки без формы с круглым носом и минимальным дизайном давно потеряли актуальность. Они не только визуально «режут» ногу, но и добавляют образу неаккуратности. Выбирайте более структурированные и современные модели — например, лоферы или мюли.

Громоздкая платформа

Танкетки и платформа в духе начала 2010-х уже давно не в моде. Они делают образ тяжелым. В 2025 в тренде элегантность: тонкий каблук, геометрия, минимализм.

Поношенные и грязные кеды

Даже самые модные кеды теряют шарм, если выглядят как «отработанные». Изношенная подошва, потертости и пятна — главный враг стильного образа. Чистота и ухоженность — обязательное условие.

Кричащие цвета и устаревший декор

Неоновая обувь, стразы и чрезмерный декор сегодня выглядят дёшево и безвкусно. Лучше отдать предпочтение базовым цветам, натуральной коже и сдержанному дизайну.

Уточнения

О́бувь — предмет одежды, надеваемый на ноги. Применяется в первую очередь для тепловой и механической защиты ног.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Саудовская Аравия объявила нефтяную войну: кто станет главной жертвой?
Экономика и бизнес
Саудовская Аравия объявила нефтяную войну: кто станет главной жертвой? Аудио 
Копали дорогу — наткнулись на потустороннее: мёртвый город поднялся из-под земли
Наука и техника
Копали дорогу — наткнулись на потустороннее: мёртвый город поднялся из-под земли Аудио 
Привилегий больше не будет: МИД РФ поставил ультиматум западному бизнесу
Экономика и бизнес
Привилегий больше не будет: МИД РФ поставил ультиматум западному бизнесу Аудио 
Популярное
Копали дорогу — наткнулись на потустороннее: мёртвый город поднялся из-под земли

Во время строительства обычной дороги в британской глубинке рабочие наткнулись на следы города, который давно исчез из человеческой памяти.

Копали дорогу — наткнулись на потустороннее: мёртвый город поднялся из-под земли
Самый грозный хищник океана не акула — его боятся даже косатки
Самый грозный хищник океана не акула — его боятся даже косатки
Одна дома и на грани: сколько часов кошка выдерживает без человека
Мотор работает впроголодь — а виновата деталь, которую вы точно игнорируете
Китай в Лондоне не ведёт переговоры с США, а ставит им условия Любовь Степушова Ночной кошмар для хунты: какой масштаб разрушений принёс удар по Киеву? Дмитрий Плотников За карболку её создатель сразу попал в лорды. Антисептик — всему голова Сергей Лебедев
Почти новые и уже на продаже: зачем сбрасывают китайские авто с минимальным пробегом
10 японских моторов, которые и сейчас рвут асфальт — спустя десятилетия
Живут под полом и не боятся света: как избавиться от странных насекомых в ванной
Живут под полом и не боятся света: как избавиться от странных насекомых в ванной
Последние материалы
Билл Кох продаёт редкие вина: коллекция за миллионы привлекает внимание экспертов
Новый взгляд на память: эти клетки действуют как мини-компьютеры внутри мозга
Тонус живота после 40 лет: откройте для себя эффективные упражнения без оборудования
Абрикос в беде: вот как предотвратить погибель и вернуть ему здоровье
За что будут штрафовать владельцев построек без разрешения с 2026 года
Турция vs Египет: что выбрать для отпуска всё включено
Никогда не надевайте эту обувь, если хотите выглядеть модно в 2025 году
Певец Шаман дал мотивирующий совет тем, кто стремится к успеху
Кулинарные шедевры Сан-Себастьяна: почему город стал гастрономической Меккой мира
Агростартап Подмосковья: как шмели стали незаменимыми опылителями
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.