Никогда не надевайте эту обувь, если хотите выглядеть модно в 2025 году

Мода непостоянна, но одно правило остаётся вечным: обувь может либо завершить образ, либо полностью его испортить. Даже самый дорогой наряд не спасёт, если на ногах — устаревшие или неуместные модели. В этом материале разберём, какая обувь в 2025 году считается настоящим модным провалом и что лучше заменить.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Ноги девушки в эспадрильях на платформе

Устаревшие балетки и обувь без формы

Балетки без формы с круглым носом и минимальным дизайном давно потеряли актуальность. Они не только визуально «режут» ногу, но и добавляют образу неаккуратности. Выбирайте более структурированные и современные модели — например, лоферы или мюли.

Громоздкая платформа

Танкетки и платформа в духе начала 2010-х уже давно не в моде. Они делают образ тяжелым. В 2025 в тренде элегантность: тонкий каблук, геометрия, минимализм.

Поношенные и грязные кеды

Даже самые модные кеды теряют шарм, если выглядят как «отработанные». Изношенная подошва, потертости и пятна — главный враг стильного образа. Чистота и ухоженность — обязательное условие.

Кричащие цвета и устаревший декор

Неоновая обувь, стразы и чрезмерный декор сегодня выглядят дёшево и безвкусно. Лучше отдать предпочтение базовым цветам, натуральной коже и сдержанному дизайну.

Уточнения

О́бувь — предмет одежды, надеваемый на ноги. Применяется в первую очередь для тепловой и механической защиты ног.



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