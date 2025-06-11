Преображение взгляда за пять минут — макияж для нависшего века, который работает

Нависшее веко — это не проблема, а особенность, с которой можно и нужно работать. С помощью грамотного макияжа легко визуально приподнять взгляд, сделать его более открытым и выразительным. Главное — знать правильные техники и не бояться экспериментов.
Избегайте чётких линий в складке века. Используйте матовые тени на один-два тона темнее кожи и тщательно растушёвывайте их вверх — это визуально придаёт глубину и лифтинг-эффект.
Толстые стрелки утяжеляют глаз. Делайте тонкую линию вдоль ресниц и слегка поднимайте хвостик — это «открывает» взгляд и не прячет подвижное веко.
Хорошо прокрашенные ресницы или аккуратное наращивание отвлекают внимание от нависания и придают глазам выразительность. Лучше отказаться от нижнего века, чтобы не утяжелять зону под глазами.
Светящиеся тени на неподвижном веке могут подчеркнуть нависание. Выбирайте матовые текстуры и наносите светлые тени только на внутренний уголок глаза.
Макия́ж — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
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