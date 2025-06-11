Преображение взгляда за пять минут — макияж для нависшего века, который работает

1:15 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Нависшее веко — это не проблема, а особенность, с которой можно и нужно работать. С помощью грамотного макияжа легко визуально приподнять взгляд, сделать его более открытым и выразительным. Главное — знать правильные техники и не бояться экспериментов.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка с коричневой тушью на ресницах

Техника растушёвки — ключ к успеху

Избегайте чётких линий в складке века. Используйте матовые тени на один-два тона темнее кожи и тщательно растушёвывайте их вверх — это визуально придаёт глубину и лифтинг-эффект.

Лёгкие стрелки без перебора

Толстые стрелки утяжеляют глаз. Делайте тонкую линию вдоль ресниц и слегка поднимайте хвостик — это «открывает» взгляд и не прячет подвижное веко.

Акцент на ресницы

Хорошо прокрашенные ресницы или аккуратное наращивание отвлекают внимание от нависания и придают глазам выразительность. Лучше отказаться от нижнего века, чтобы не утяжелять зону под глазами.

Скажи «нет» перламутру

Светящиеся тени на неподвижном веке могут подчеркнуть нависание. Выбирайте матовые текстуры и наносите светлые тени только на внутренний уголок глаза.

Уточнения

Макия́ж — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.



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