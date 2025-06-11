Как не испортить фигуру в отпуске — простые правила для тех, кто любит вкусно и много

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Отпуск — время отдыха, новых впечатлений и, конечно, вкусной еды. Но как не допустить, чтобы расслабленное питание превратилось в нежеланный набор лишних килограммов? В этом тексте мы расскажем простые и эффективные советы, которые помогут сохранить фигуру даже в отпуске.

Фото: Designed be Freepik by halayalex, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка на пляже

Планируйте питание заранее

Перед поездкой подумайте, какие блюда и в каком количестве вы хотите пробовать. Позволяйте себе маленькие удовольствия, но не забывайте контролировать порции. Это поможет избежать переедания и сохранить баланс между вкусом и пользой.

Отдавайте предпочтение активному отдыху

Отказ от пассивного времяпрепровождения в пользу прогулок, плавания или утренних пробежек поможет поддерживать энергозатраты на высоком уровне. Это не только способствует сжиганию калорий, но и улучшает общее самочувствие.

Пейте достаточно воды

Часто чувство голода на самом деле является признаком обезвоживания. Поддерживайте водный баланс, выпивая не менее 1,5–2 литров воды в день, чтобы снизить аппетит и улучшить обмен веществ.

Избегайте поздних перекусов

Старайтесь не есть за 2–3 часа до сна, чтобы организм мог спокойно переработать пищу. Поздний прием пищи часто приводит к накоплению лишних жиров и ухудшению качества сна.

Будьте внимательны к алкогольным напиткам

Алкоголь содержит много калорий и снижает самоконтроль, что часто ведет к перееданию. Ограничьте его употребление или выбирайте лёгкие коктейли с низким содержанием сахара.

Уточнения

О́тпуск — временное освобождение от работы в будние дни на определённый период времени для отдыха и иных социальных целей с сохранением прежнего места работы.



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