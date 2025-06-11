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Никаких уколов и пластики — только сыворотки и потрясающий результат уже через неделю

1:26
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Инъекции красоты давно стали популярным способом сохранить молодость, но не каждая готова на уколы. Для тех, кто ищет более щадящие и доступные варианты, на помощь приходят современные сыворотки. Благодаря высококонцентрированным формулам и активным компонентам они действительно могут дать видимый результат — при регулярном и грамотном применении.

Женщина
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Женщина

Что делает сыворотки такими эффективными

Сыворотки содержат максимальную концентрацию активных веществ: пептидов, гиалуроновой кислоты, витаминов и антиоксидантов. Их молекулы лёгко проникают в глубокие слои кожи, увлажняя, восстанавливая и стимулируя выработку коллагена.

Когда можно обойтись без уколов

Если вы до 40 лет, не имеете выраженных возрастных изменений и ведёте грамотный домашний уход, сыворотки — отличная альтернатива. Особенно эффективны они в тандеме с массажем лица, микротоками или LED-терапией.

Как выбрать сыворотку

Выбирайте средство по типу кожи и проблеме:

  1. С гиалуроновой кислотой — для увлажнения.
  2. С ретинолом — для омоложения.
  3. С ниацинамидом — для сияния и выравнивания тона.

Сыворотки не заменят ботокс или филлеры на 100%, но при регулярном применении способны значительно улучшить состояние кожи — мягко, без боли и риска осложнений.

Уточнения

Ретино́л (истинный витамин A) — жирорастворимый антиоксидант. 

Гиалуро́новая кислота́ гиалурона́н, гиалурона́т (сокр. ГК) — линейный гетерополисахарид, несульфированный гликозаминогликан, входящий в состав соединительной, эпителиальной и нервной тканей.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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