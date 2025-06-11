Эти признаки покажут, что вам срочно нужно прекратить использовать косметику

1:30 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Вы нанесли новый крем, а через пару часов кожа начала чесаться и покрылась покраснением? Вероятно, это не просто «адаптация», а настоящая аллергическая реакция. Многие женщины сталкиваются с этим, особенно при смене сезонного ухода или пробе новых продуктов. Важно уметь вовремя распознать аллергию и не перепутать её с раздражением.

Фото: commons.wikimedia.org by Johannes Köhler, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дерматит

Основные симптомы аллергии

Обычно реакция проявляется в течение первых 24 часов: кожа краснеет, шелушится, появляется зуд, жжение или мелкие высыпания. Иногда может возникнуть отёк век, губ или даже сухость глаз.

Аллергия или просто раздражение?

Раздражение — это краткосрочный дискомфорт, который проходит сам. Аллергия чаще усиливается с каждым применением и требует отмены продукта. Если симптомы сохраняются более суток — это повод обратиться к дерматологу.

Что делать при подозрении

Сразу смойте средство тёплой водой. Не используйте новые продукты в течение 3–5 дней. Успокойте кожу — подойдёт пантенол, аптечная термальная вода или средство с алоэ. При выраженных симптомах — антигистаминный препарат по рекомендации врача.

Профилактика

Всегда тестируйте новое средство на небольшом участке кожи (например, на запястье) за 24 часа до применения на лице.

Уточнения

Косме́тика — учение о средствах и методах улучшения внешности человека. Косметикой также называют средства и способы ухода за кожей, волосами и ногтями, также ротовой полостью, применяемые с целью улучшения внешности человека, а также вещества, применяемые для придания свежести и красоты лицу и телу.



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