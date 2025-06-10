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Эти маски спасают кожу когда нет времени на косметолога

1:21
Моя семья » Красота и стиль

Красивая кожа — не всегда результат дорогостоящих процедур. Часто секрет сияния и свежести скрывается в простых ингредиентах, которые есть на вашей кухне. Главное — знать, что и как использовать. Мы собрали рецепты домашних масок, которые реально дают эффект уже после первых применений.

Девушка с маской на лице
Фото: Designed by Freepik by wayhomestudio is licensed under Public domian
Девушка с маской на лице

Маска для сияния кожи

Смешайте 1 ч. л. мёда, 1 ч. л. сока лимона и немного овсянки. Нанесите на лицо на 10–15 минут. Эта маска мягко осветляет и выравнивает тон кожи, делая её заметно свежее.

Увлажнение без закупорки пор

Смешайте мякоть половины авокадо с 1 ч. л. йогурта и нанесите на кожу. Через 15 минут смойте тёплой водой. Такая маска подходит даже чувствительной коже и отлично питает в холодное время года.

Борьба с воспалениями

Косметическая глина + настой ромашки + капля масла чайного дерева — идеальная формула для проблемной кожи. Маска подсушивает высыпания и предотвращает новые.

Поддерживайте результат

Домашние маски лучше использовать курсом 1–2 раза в неделю. Регулярность — ключ к видимому результату.

Уточнения

Маска для лица — средство для ухода за кожей, нанесение на лицо состава из определённых веществ ради достижения косметического либо лечебного эффекта.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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